Четыре типа стильных свадебных причесок на длинные волосы с живыми цветами

Для создания элегантного образа советуем использовать гребень с цветами. Для этого варианта лучше подбирать мелкие цветочки. При этом стоит отказаться от пышных вычурных нарядов и крупных украшений. С нежными цветочными гребнями хорошо гармонируют простые струящиеся платья, наряды в стиле бохо.