Четыре типа стильных свадебных причесок на длинные волосы с живыми цветами

Posted 1 апреля, 12:58
Published 1 апреля, 12:58
Modified 9 сентября, 21:07
Updated 9 сентября, 21:07
Веночки из цветов украшали невест в старинные времена. Этот романтичный и нежный образ и сейчас очень популярен среди невест. Веночки хорошо смотрятся с легкими струящимися платьями из кружева, шифона, шелка.
Большие венки подойдут невестам, которые хотят акцентировать внимание на лице. Поэтому в этом случае одежду и аксессуары нужно выбирать самые простые. Такой вариант хорошо подходит для длинных распущенных локонов.
Маленькие веночки лучше подойдут для высоких свадебных причесок либо для укладки с частично выпущенными прядями.
Для создания элегантного образа советуем использовать гребень с цветами. Для этого варианта лучше подбирать мелкие цветочки. При этом стоит отказаться от пышных вычурных нарядов и крупных украшений. С нежными цветочными гребнями хорошо гармонируют простые струящиеся платья, наряды в стиле бохо.
Этот вариант цветочного венка более удобный, потому что его можно размещать в любом месте свадебной прически: например, по центру головы или ближе ко лбу. С цветочным ободком хорошо смотрятся длинные локоны, уложенные с легкой небрежностью.
Учитывайте особенности фигуры и лица при расположении ободка: размещение по центру головы визуально вытягивает лицо и добавляет фигуре роста, а цветочки, расположенные у висков, подойдут для невест с узким типом лица.
Пожалуй, самый нежный вариант свадебной прически — вплетенные в длинные волосы цветы. Рекомендуется выбирать бутоны роз, орхидеи, эустомы, альстромерии, дельфиниумы, веточки гипсофилы. Но флористы предупреждают, что отдавать предпочтение лучше растениям без запаха, иначе к концу свадебного торжества невесте может стать дурно от сильного аромата.
Интересно смотрятся не только распущенные длинные локоны, но и, например, обыкновенная ракушка, украшенная цветами сзади, плетение кос по голове — зигзагом или корзиночкой, пучок с небольшим вплетенным соцветием мимозы, гипсофилы или ландыша.
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