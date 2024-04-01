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Posted 1 апреля, 12:58

Published 1 апреля, 12:58

Modified 9 сентября, 21:07

Updated 9 сентября, 21:07

Четыре типа стильных свадебных причесок на длинные волосы с живыми цветами

Четыре типа стильных свадебных причесок на длинные волосы с живыми цветами

1 апреля 2024, 12:58
Фото: sale-svadba.ru, livemaster.ru, dager.ru
Четыре типа стильных свадебных причесок на длинные волосы с живыми цветами
Цветы в прическе невесты уже несколько лет остаются на пике популярности. Как создать стильный и нежный образ в свадебной прическе на длинные локоны, используя живые цветы?

Цветочные венки

Веночки из цветов украшали невест в старинные времена. Этот романтичный и нежный образ и сейчас очень популярен среди невест. Веночки хорошо смотрятся с легкими струящимися платьями из кружева, шифона, шелка.

Большие венки подойдут невестам, которые хотят акцентировать внимание на лице. Поэтому в этом случае одежду и аксессуары нужно выбирать самые простые. Такой вариант хорошо подходит для длинных распущенных локонов.

Маленькие веночки лучше подойдут для высоких свадебных причесок либо для укладки с частично выпущенными прядями.

Гребень с цветами

Для создания элегантного образа советуем использовать гребень с цветами. Для этого варианта лучше подбирать мелкие цветочки. При этом стоит отказаться от пышных вычурных нарядов и крупных украшений. С нежными цветочными гребнями хорошо гармонируют простые струящиеся платья, наряды в стиле бохо.

Цветочный ободок

Этот вариант цветочного венка более удобный, потому что его можно размещать в любом месте свадебной прически: например, по центру головы или ближе ко лбу. С цветочным ободком хорошо смотрятся длинные локоны, уложенные с легкой небрежностью.

Учитывайте особенности фигуры и лица при расположении ободка: размещение по центру головы визуально вытягивает лицо и добавляет фигуре роста, а цветочки, расположенные у висков, подойдут для невест с узким типом лица.

Вплетенные цветы

Пожалуй, самый нежный вариант свадебной прически — вплетенные в длинные волосы цветы. Рекомендуется выбирать бутоны роз, орхидеи, эустомы, альстромерии, дельфиниумы, веточки гипсофилы. Но флористы предупреждают, что отдавать предпочтение лучше растениям без запаха, иначе к концу свадебного торжества невесте может стать дурно от сильного аромата.

Интересно смотрятся не только распущенные длинные локоны, но и, например, обыкновенная ракушка, украшенная цветами сзади, плетение кос по голове — зигзагом или корзиночкой, пучок с небольшим вплетенным соцветием мимозы, гипсофилы или ландыша.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы#Свадьба
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