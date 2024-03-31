Какие устроить конкурсы на свадьбу для гостей и молодоженов

Конкурс на лучшее объяснение: молодожены соревнуются в объяснении своей любви друг к другу. Гости могут оценивать выразительность и оригинальность их слов.

Танцевальный баттл: молодожены соревнуются в танцевальном баттле на свадебной площадке под музыкальное сопровождение.

Викторина о друг друге: организуйте викторину, в которой молодожены отвечают на вопросы о своей второй половинке. Это может быть что-то вроде «Какой любимый цвет у вашего партнера?» или «Какое хобби у него/нее?»

Конкурс на создание портрета: дайте молодоженам материалы для рисования или лепки и попросите каждого создать портрет своего партнера. Затем гости голосуют за самый креативный и забавный портрет.

Конкурс на создание подписи: молодожены получают бумагу и ручку и должны создать свою собственную подпись для супружеской книги.