Какая польза чеснока и как он влияет на организм человека

Запах: один из наиболее распространенных недостатков чеснока — это его специфический запах, который может остаться на дыхании и во рту после употребления. Это может быть неприятным для окружающих и привести к социальному дискомфорту.

У некоторых людей употребление чеснока может вызывать пищеварительные проблемы, такие как изжога, вздутие, газы или диарея.

Употребление чеснока может вызвать аллергические реакции у некоторых людей, проявляющиеся в виде зуда, высыпаний на коже, насморка или кашля.

Чеснок может взаимодействовать с некоторыми видами лекарств, включая антикоагулянты (препараты, уменьшающие свертываемость крови), что может усилить их действие и привести к повышенному риску кровотечений.