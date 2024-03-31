Как подстричь челку, чтобы она визуально уменьшала лицо

Если требуется визуально уменьшить высокий лоб, можно выбрать короткий вариант. Такая стрижка закроет часть лба, сделав лицо гармоничнее. Однако, если пряди слишком короткие, они могут сделать лицо еще более круглым или непропорциональным. Любительницы коротких стрижек могут зачесывать волосы вверх или назад — это визуально вытянет лицо и сделает лоб выше.