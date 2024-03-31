Как подстричь челку, чтобы она визуально уменьшала лицо

Posted 31 марта, 19:00
Published 31 марта, 19:00
Modified 9 сентября, 21:01
Updated 9 сентября, 21:01
Первый вариант стрижки — прямая челка. Можно состричь волосы до уровня бровей или немного выше, ориентируясь по форме лица. Пряди следует укладывать, создавая своеобразную шторку надо лбом. Это хорошо помогает сделать круглое лицо более вытянутым.
Второй вариант — косая стрижка прядей. Ее длину тоже необходимо выбирать вместе с мастером, отталкиваясь от индивидуальных особенностей лица. Косые пряди могут быть уложены набок или по одной стороне лица. Такая стрижка тоже хорошо подойдет круглолицым девушкам.
Если требуется визуально уменьшить высокий лоб, можно выбрать короткий вариант. Такая стрижка закроет часть лба, сделав лицо гармоничнее. Однако, если пряди слишком короткие, они могут сделать лицо еще более круглым или непропорциональным. Любительницы коротких стрижек могут зачесывать волосы вверх или назад — это визуально вытянет лицо и сделает лоб выше.
Удлиненная челка частично скрывает черты лица, при этом визуально делая скулы более узкими. Тонкие пряди длиной ниже переносицы заметно меняют образ и отлично подойдут обладательницам длинных волос, которым сложно решиться на стрижку. Небольшой минус такого оформления волос — необходимость ежедневной укладки.
Выигрышный вариант для полных женщин в возрасте 40+. Шторка скрывает полные щеки и отвлекает внимание от морщин на лбу. Максимального эффекта можно добиться с помощью градуировки и филировки. Небрежные текстурные пряди надо лбом — хит модного сезона, они отлично переносят акцент с полных щек на прическу.
Асимметрия и разная длина прядей скрадывает лишние пару сантиметров лба, делая овал лица и его черты гармоничнее. При правильной укладке даже круглолицые девушки будут выглядеть идеально. Главное решиться на короткую стрижку, такую как пикси.
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