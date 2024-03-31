Эта асимметричная стрижка не требует усилий по укладке и идеально подходит почти всем

Как вы, наверное, уже догадались, мы говорим о стрижке боб, для которой характерны объемный верх и разноуровневые пряди. Боб часто выбирают знаменитости, так как эта асимметричная стрижка универсальна и позволяет сделать самую разнообразную укладку, в зависимости от расположения пробора, величины и формы локонов. Благодаря своему многообразию форм боб подходит и для делового, и для вечернего образа.