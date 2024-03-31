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Posted 31 марта, 17:00

Published 31 марта, 17:00

Modified 9 сентября, 21:00

Updated 9 сентября, 21:00

Эта асимметричная стрижка не требует усилий по укладке и идеально подходит почти всем

Эта асимметричная стрижка не требует усилий по укладке и идеально подходит почти всем

31 марта 2024, 17:00
Фото: kisa.club
Эта асимметричная стрижка не требует усилий по укладке и идеально подходит почти всем
Асимметричная стрижка позволяет легко изменить свою внешность, делает образ динамичным. Она идет женщинам практически любого возраста, универсальна, хорошо выглядит в сочетании с любой формой лица, а также подходит для любого типа волос.

Чаще всего асимметричную стрижку делают на коротких и средних по длине волосах.

Боб

Как вы, наверное, уже догадались, мы говорим о стрижке боб, для которой характерны объемный верх и разноуровневые пряди. Боб часто выбирают знаменитости, так как эта асимметричная стрижка универсальна и позволяет сделать самую разнообразную укладку, в зависимости от расположения пробора, величины и формы локонов. Благодаря своему многообразию форм боб подходит и для делового, и для вечернего образа.

Ассиметричный боб. РианнаАссиметричный боб. Рианна
Ассиметричный боб. Рианна. Фото: kisa.club
Ассиметричный боб. Виктория БекхэмАссиметричный боб. Виктория Бекхэм
Ассиметричный боб. Виктория Бекхэм. Фото: kisa.club
Ассиметричный боб. Тайра БэнксАссиметричный боб. Тайра Бэнкс
Ассиметричный боб. Тайра Бэнкс. Фото: kisa.club

Кому больше всего подойдет асимметричная стрижка

Такая асимметричная стрижка, как боб, лучше всего подойдет девушкам и женщинам, которые не прочь поэкспериментировать со своей внешностью, а также с неидеальными чертами и формой лица, которые визуально хотелось бы изменить или скрыть.

Ассиметричный бобАссиметричный боб
Ассиметричный боб. Фото: kisa.club
Ассиметричный бобАссиметричный боб
Ассиметричный боб. Фото: kisa.club
Ассиметричный бобАссиметричный боб
Ассиметричный боб. Фото: kisa.club

В частности, асимметричная удлиненная стрижка с челкой позволяет успешно замаскировать такие изъяны внешности, как не слишком изящную шею, большие уши или крупные скулы. А асимметричная стрижка с челкой на короткие волосы сгладит вытянутый, трапециевидный, треугольный или ромбовидный овал лица.

Дамам с круглым лицом челка и боковые пряди разной длины помогут «вытянуть» лицо, а женщин в возрасте асимметричные стрижки зрительно омолаживают.

Ассиметричный бобАссиметричный боб
Ассиметричный боб. Фото: kisa.club
#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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