Эта асимметричная стрижка не требует усилий по укладке и идеально подходит почти всем

Posted 31 марта, 17:00
Published 31 марта, 17:00
Modified 9 сентября, 21:00
Updated 9 сентября, 21:00
Чаще всего асимметричную стрижку делают на коротких и средних по длине волосах.
Как вы, наверное, уже догадались, мы говорим о стрижке боб, для которой характерны объемный верх и разноуровневые пряди. Боб часто выбирают знаменитости, так как эта асимметричная стрижка универсальна и позволяет сделать самую разнообразную укладку, в зависимости от расположения пробора, величины и формы локонов. Благодаря своему многообразию форм боб подходит и для делового, и для вечернего образа.
Такая асимметричная стрижка, как боб, лучше всего подойдет девушкам и женщинам, которые не прочь поэкспериментировать со своей внешностью, а также с неидеальными чертами и формой лица, которые визуально хотелось бы изменить или скрыть.
В частности, асимметричная удлиненная стрижка с челкой позволяет успешно замаскировать такие изъяны внешности, как не слишком изящную шею, большие уши или крупные скулы. А асимметричная стрижка с челкой на короткие волосы сгладит вытянутый, трапециевидный, треугольный или ромбовидный овал лица.
Дамам с круглым лицом челка и боковые пряди разной длины помогут «вытянуть» лицо, а женщин в возрасте асимметричные стрижки зрительно омолаживают.
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