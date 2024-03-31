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Posted 31 марта, 15:12

Published 31 марта, 15:12

Modified 9 сентября, 21:04

Updated 9 сентября, 21:04

Все нейл-тренды весны 2024 года, подчеркивающие смелость рисунка и броские детали

Дизайн ногтей весна-2024: желе, «кошачий глаз» и глазированный пончик

31 марта 2024, 15:12
Фото: Изображение Midjourney
Все нейл-тренды весны 2024 года, подчеркивающие смелость рисунка и броские детали
Все нейл-тренды весны 2024 года, подчеркивающие смелость рисунка и броские детали

Тренды дизайна весеннего маникюра в 2024 году

В 2024 году мастера маникюра уходят от скучного и невзрачного покрытия, проявляя творческий подход к дизайну ногтей. Например, классический французский маникюр теперь выполняется с позолоченными кончиками, а пастельные тона меняются на «кошачий глаз».

Можно также увидеть появление новых текстур, таких, как крокодиловый принт или добавление 3D-украшений. Все больше поставщиков маникюрных изделий выпускают продукты, создающие трехмерные эффекты. Ну и конечно же, популярный хромированный маникюр никуда не денется.

Тренд 1: Желейные ногти

В 2024 году наши любимые нейтральные оттенки приобретают новый вид — желеобразные ногти с мягким, похожим на облако эффектом заменят молочные ногти прошлого. Впереди все больше экспертов делятся топовыми образами ногтей, которые, по их прогнозам, будут появляться в наших лентах этой весной.

Тренд 2: Ультраглянцевый нюд

Также актуален бежевый нюд, который может быть выражен легким цветовым градиентом или лаком с перламутровой основой. Ну и конечно суперглянцевый блеск в виде покрытия «глазированный пончик» — это та самая новинка, которая сделает маникюр поклонниц нюда более ярким эффектным.

Тренд 3: Дизайн ногтей «кошачий глаз»

Ногти «кошачий глаз» вернулись в свежей палитре — этой весной поэкспериментируйте с блестящим покрытием и сезонными цветами, такими как пастельно-желтый и мягкий, приглушенный синий.

Тренд 4: Хромированное покрытие

Завитушки, капельки, французские кончики на ногтях сияют еще ярче, когда они нарисованы хромированной краской. Вместо традиционного ярко-белого оттенка лака выберите металлический френч. При таких смелых акцентах выбирайте нейтральную основу, чтобы образ оставался изысканным, а не безвкусным.

Вместо того, чтобы просто накрасить френч в пастельно-желтых тонах, дополните весь образ нежно-хроматическим покрытием «глазированный пончик» для придания дополнительного головокружительного блеска.

Для простого, но в то же время шикарного весеннего сезона, попробуйте украсить ногти матовым масляно-желтым оттенком с эффектной хромированной отделкой.

В последние месяцы тренд на кокетство вызвал серьезную одержимость бантиками. Этот восхитительный маникюр неожиданным образом дополняет образ 3D-лентами ручной работы из мерцающего золота.

Тренд 5: Кокетка с бантиком

С бантиком все выглядит красивее, включая и ваш маникюр. Украсьте пальчики 3D-бантиками и жемчугом, чтобы подчеркнуть эстетику кокетки. В основе этой эстетики — очаровательная женственность с использованием бледно-розовых, кремово-белых и изящных деталей, таких как бантики и жемчуг.

С 3D наклейками для ногтей не нужно уметь завязывать идеальный бантик. Просто нанесите капельку клея именно туда, куда вы хотите приклеить аксессуар.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Дизайн#Тренды#Тренды 2024#Маникюр#Ногти
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