Дизайн ногтей весна-2024: желе, «кошачий глаз» и глазированный пончик

Также актуален бежевый нюд, который может быть выражен легким цветовым градиентом или лаком с перламутровой основой. Ну и конечно суперглянцевый блеск в виде покрытия «глазированный пончик» — это та самая новинка, которая сделает маникюр поклонниц нюда более ярким эффектным.