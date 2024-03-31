8 идей зоны барбекю для сада

Барбекю на открытом воздухе это отличный способ насладиться теплой погодой, приготовить вкусные блюда и пообщаться с близкими и друзьями. Неважно, располагаете ли вы пространством для обустройства большой открытой кухни или местом для мини-мангала, любая площадка может стать местом для творчества. Если вы часто проводите время на улице и любите готовить еду, то имеет смысл обустроить уютное место для барбекю на открытом воздухе.