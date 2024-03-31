8 идей зоны барбекю для сада

Posted 31 марта, 08:20
Published 31 марта, 08:20
Modified 9 сентября, 21:04
Updated 9 сентября, 21:04
Барбекю на открытом воздухе это отличный способ насладиться теплой погодой, приготовить вкусные блюда и пообщаться с близкими и друзьями. Неважно, располагаете ли вы пространством для обустройства большой открытой кухни или местом для мини-мангала, любая площадка может стать местом для творчества. Если вы часто проводите время на улице и любите готовить еду, то имеет смысл обустроить уютное место для барбекю на открытом воздухе.
При правильном дизайне вы можете создать стильную и функциональную зону для гриля, которая идеально подойдет для приготовления пищи и ужина на свежем воздухе. Вот ключевые элементы, которые следует учитывать при проектировании площадки для барбекю на открытом воздухе:
Самый простой способ обустроить зону барбекю на открытом воздухе — выделить для нее небольшой уголок в своем дворе, которая станет уличной кухней. Выбрав правильно место для очага, можно планировать расположение мебели и обустройство зоны отдыха.
Если ваша площадка для барбекю находится на открытом воздухе в солнечном месте, пригодятся идеи для укрытия на террасе. Вам не обязательно выбирать сплошное покрытие для террасы — выбирайте решетчатый дизайн, вы сможете наслаждаться солнцем, но оно будет не таким ярким. Помимо укрытия от солнца немаловажна и защита от дождя, который может испортить мебель.
Всегда лучше реалистично оценивать размер пространства, которое выделяется для зоны гриля. Если это небольшая терраса или патио, то массивное барбекю просто не подойдет. Чтобы поддерживать чистоту на участке и по нему было легко передвигаться, используйте небольшой переносной мангал для минимизации занимаемой площади.
Идеи площадки для барбекю для узких дворов должны учитывать ограниченную ширину пространств. В таких случаях лучше придерживаться традиционной планировки, при которой гриль и и набор мебели для патио будут близко сгруппированы.
Расположите садовую мебель вплотную к стене сада или снаружи. Круглые столы здесь не подойдут, поэтому выбирайте прямоугольный дизайн.
Г-образная планировка зоны барбекю станет прекрасным вариантом для установки небольшого стола и уютного уголка для приготовления еды. Если добавить несколько барных стульев, то это местечко станет притяжением для вечерних коктейлей, а утром — для завтраков на свежем воздухе.
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