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Posted 30 марта, 18:29

Published 30 марта, 18:29

Modified 9 сентября, 21:03

Updated 9 сентября, 21:03

Звезды показали 6 трендов окрашивания и укладок в 2024 году

30 марта 2024, 18:29
Красные волосы, пряди у лица и многие другие тренды, актуальные для причесок и окрашивания в 2024 году

Весна — идеальное время, чтобы попробовать что-то новое: освежить образ, просто подстричь кончики или попробовать новую челку. В мире парикмахеров тренды меняются довольно часто, но уже сейчас можно проследить основные тенденции среди знаменитостей.

Но все же, главным станет забота о здоровье волос и простота, а не смена стиля каждые пару месяцев. Ожидайте увидеть акцент на естественном цвете и текстуре волос, а также стрижках, которые, казалось бы, укладываются сами по себе.

6 трендов прически, на которые стоит обратить внимание в 2024 году

1. Красный оттенок волос

Преимущество интенсивных красных тонов в том, что они невероятно блестящие. Это отличный вариант для демонстрации здоровья и яркости своих локонов.

2. Укладка волос и челки набок

Самый простой способ обновить укладку длинных волос весной и быть в тренде — просто переместить их на одну сторону. Непринужденная элегантность волос, перекинутых через одно плечо, выглядит чрезвычайно женственно и является одной из популярных причесок красных дорожек в последнее время. Этот образ подходит ко многим формам лица и может привнести дозу старого голливудского гламура в любой стиль.

3. Темно-серая брюнетка

Темно-серый цвет волос, или как его еще называют «мышиный», станет самым модным трендовым оттенком весной 2024 года. Это отличный вариант для тех, кто хочет поиграть с темными цветами, но предпочитает держаться подальше от теплых, красных или шоколадных тонов. Ключом к тому, чтобы этот цвет волос выглядел дорого, является здоровый блеск.

4. Глубокий боковой пробор

Глубокие проборы неразрывно связаны с зачесанными набок длинными волосами, придавая стиль любой прическе. Это отличный вариант для тех, кто предпочитает одну сторону лица другой или чувствует, что им не хватает симметрии лица.

5. Сиропный блонд

Интенсивно липкий и сладкий «сиропный блонд» — самый нежный оттенок для тех, кто предпочитает светлые волосы. Но теперь они будут с оттенками золота, карамели и ванили. Последние преображения волос Рианны и Лоуренс получили естественный и непринужденный, ярко-золотистый оттенок. Старайтесь избегать оранжевых или медных тонов, предпочитая кремово-русые пряди.

Если у вас от природы темные волосы, золотистый блонд отлично подойдет в качестве балаяжа или мелирования. Дженнифер Лопес использовала более теплые светлые оттенки на своих темных волосах.

6. Отдельные пряди

Отпустить по завитку локона на одну или обе стороны лица — еще одна тенденция в прическах, которую можно наблюдать повсюду. Такой прием выглядит модно и молодежно, при этом сохраняя мягкость и практичность. Подойдет всем, у кого волосы ниже подбородка лица.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Прически#Тренды 2024#Укладка волос#Окрашивание волос
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