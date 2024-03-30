Звезды показали 6 трендов окрашивания и укладок в 2024 году

Posted 30 марта, 18:29
Published 30 марта, 18:29
Modified 9 сентября, 21:03
Updated 9 сентября, 21:03
Весна — идеальное время, чтобы попробовать что-то новое: освежить образ, просто подстричь кончики или попробовать новую челку. В мире парикмахеров тренды меняются довольно часто, но уже сейчас можно проследить основные тенденции среди знаменитостей.
Но все же, главным станет забота о здоровье волос и простота, а не смена стиля каждые пару месяцев. Ожидайте увидеть акцент на естественном цвете и текстуре волос, а также стрижках, которые, казалось бы, укладываются сами по себе.
Преимущество интенсивных красных тонов в том, что они невероятно блестящие. Это отличный вариант для демонстрации здоровья и яркости своих локонов.
Самый простой способ обновить укладку длинных волос весной и быть в тренде — просто переместить их на одну сторону. Непринужденная элегантность волос, перекинутых через одно плечо, выглядит чрезвычайно женственно и является одной из популярных причесок красных дорожек в последнее время. Этот образ подходит ко многим формам лица и может привнести дозу старого голливудского гламура в любой стиль.
Темно-серый цвет волос, или как его еще называют «мышиный», станет самым модным трендовым оттенком весной 2024 года. Это отличный вариант для тех, кто хочет поиграть с темными цветами, но предпочитает держаться подальше от теплых, красных или шоколадных тонов. Ключом к тому, чтобы этот цвет волос выглядел дорого, является здоровый блеск.
Глубокие проборы неразрывно связаны с зачесанными набок длинными волосами, придавая стиль любой прическе. Это отличный вариант для тех, кто предпочитает одну сторону лица другой или чувствует, что им не хватает симметрии лица.
Интенсивно липкий и сладкий «сиропный блонд» — самый нежный оттенок для тех, кто предпочитает светлые волосы. Но теперь они будут с оттенками золота, карамели и ванили. Последние преображения волос Рианны и Лоуренс получили естественный и непринужденный, ярко-золотистый оттенок. Старайтесь избегать оранжевых или медных тонов, предпочитая кремово-русые пряди.
Если у вас от природы темные волосы, золотистый блонд отлично подойдет в качестве балаяжа или мелирования. Дженнифер Лопес использовала более теплые светлые оттенки на своих темных волосах.
Отпустить по завитку локона на одну или обе стороны лица — еще одна тенденция в прическах, которую можно наблюдать повсюду. Такой прием выглядит модно и молодежно, при этом сохраняя мягкость и практичность. Подойдет всем, у кого волосы ниже подбородка лица.
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