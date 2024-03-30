Как сделать эффектный макияж для глубоко посаженных глаз

Posted 30 марта, 17:00
Published 30 марта, 17:00
Modified 9 сентября, 21:00
Updated 9 сентября, 21:00
Контур глаз подчеркните тенями светлых оттенков. Их нужно хорошенько растушевать по поверхности верхнего века. Лучше использовать нейтральные оттенки, но если вы хотите акцентировать цвет глаз, то выбирайте для макияжа перламутровые тени. В этом случае их нужно наносить на внутренние уголки.
Нанесите на складку и внешний уголок тени для век темных оттенков, в идеале — черные или темно-коричневые. Растушуйте с помощью пушистой кисточки, ориентируясь при нанесении макияжа на линию своих бровей.
Наращивайте темный цвет постепенно, слой за слоем, а не за один прием.
Добавьте взгляду выразительность, используя мерцающие тени лососевого цвета. Их нужно наносить на середину и внутренние уголки век. Используйте для макияжа жесткую кисточку для теней.
Проследите, чтобы мерцание не распространялось за пределы внутреннего уголка век.
Женщинам с глубоко посаженными глазами лучше не выбирать широкую форму бровей, поскольку это визуально уменьшит глаза. Желательно предпочесть естественную прямую форму.
Чтобы подчеркнуть косточку брови, используйте светлые тени для век. Градиент можно нанести непосредственно под брови, добавив немного мерцания от уголка глаза до внешнего уголка брови.
Используя те же темные тени для макияжа, соедините внешний уголок с нижней линией роста ресниц и хорошенько его растушуйте.
С помощью бежевого карандаша для век сделайте подводку, нанеся его на нижнюю ватерлинию глаза, доведя до линии ресниц.
Хорошенько прокрасьте ресницы в несколько слоев. Особое внимание уделите внешним уголкам глаз. Чтобы придать пышности, воспользуйтесь пудрой для ресниц.
Добавьте в макияж последний штрих, нанеся тональное средство. Обязательно используйте консилер, который прекрасно маскирует темные круги и «синяки» под глазами.
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