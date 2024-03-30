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Posted 30 марта, 17:00

Published 30 марта, 17:00

Modified 9 сентября, 21:00

Updated 9 сентября, 21:00

Как сделать эффектный макияж для глубоко посаженных глаз

Как сделать эффектный макияж для глубоко посаженных глаз

30 марта 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Как сделать эффектный макияж для глубоко посаженных глаз
Главная цель макияжа для глубоко посаженных глаз — расширить визуально разрез глаз, увеличить их, придать взгляду выразительность. 7 шагов для создания идеального мейкапа.

Начните с основы

Контур глаз подчеркните тенями светлых оттенков. Их нужно хорошенько растушевать по поверхности верхнего века. Лучше использовать нейтральные оттенки, но если вы хотите акцентировать цвет глаз, то выбирайте для макияжа перламутровые тени. В этом случае их нужно наносить на внутренние уголки.

Контур глаз подчеркните тенями светлых оттенковКонтур глаз подчеркните тенями светлых оттенков
Контур глаз подчеркните тенями светлых оттенков. Фото: Изображение Midjourney

Выделите складку

Нанесите на складку и внешний уголок тени для век темных оттенков, в идеале — черные или темно-коричневые. Растушуйте с помощью пушистой кисточки, ориентируясь при нанесении макияжа на линию своих бровей.

Наращивайте темный цвет постепенно, слой за слоем, а не за один прием.

Нанесите на складку и внешний уголок тени для век темных оттенковНанесите на складку и внешний уголок тени для век темных оттенков
Нанесите на складку и внешний уголок тени для век темных оттенков. Фото: Изображение Midjourney

Добавьте мерцания

Добавьте взгляду выразительность, используя мерцающие тени лососевого цвета. Их нужно наносить на середину и внутренние уголки век. Используйте для макияжа жесткую кисточку для теней.

Проследите, чтобы мерцание не распространялось за пределы внутреннего уголка век.

Добавьте взгляду выразительность, используя мерцающие тени лососевого цветаДобавьте взгляду выразительность, используя мерцающие тени лососевого цвета
Добавьте взгляду выразительность, используя мерцающие тени лососевого цвета. Фото: Изображение Midjourney

Подчеркните брови

Женщинам с глубоко посаженными глазами лучше не выбирать широкую форму бровей, поскольку это визуально уменьшит глаза. Желательно предпочесть естественную прямую форму.

Чтобы подчеркнуть косточку брови, используйте светлые тени для век. Градиент можно нанести непосредственно под брови, добавив немного мерцания от уголка глаза до внешнего уголка брови.

Женщинам с глубоко посаженными глазами лучше не выбирать широкую форму бровейЖенщинам с глубоко посаженными глазами лучше не выбирать широкую форму бровей
Женщинам с глубоко посаженными глазами лучше не выбирать широкую форму бровей. Фото: Изображение Midjourney

Придайте выразительности взгляду

Используя те же темные тени для макияжа, соедините внешний уголок с нижней линией роста ресниц и хорошенько его растушуйте.

С помощью бежевого карандаша для век сделайте подводку, нанеся его на нижнюю ватерлинию глаза, доведя до линии ресниц.

Используя те же темные тени для макияжа, соедините внешний уголок с нижней линией роста ресницИспользуя те же темные тени для макияжа, соедините внешний уголок с нижней линией роста ресниц
Используя те же темные тени для макияжа, соедините внешний уголок с нижней линией роста ресниц. Фото: Изображение Midjourney

Выделите ресницы

Хорошенько прокрасьте ресницы в несколько слоев. Особое внимание уделите внешним уголкам глаз. Чтобы придать пышности, воспользуйтесь пудрой для ресниц.

Хорошенько прокрасьте ресницы в несколько слоевХорошенько прокрасьте ресницы в несколько слоев
Хорошенько прокрасьте ресницы в несколько слоев. Фото: Изображение Midjourney

Нанесите тон

Добавьте в макияж последний штрих, нанеся тональное средство. Обязательно используйте консилер, который прекрасно маскирует темные круги и «синяки» под глазами.

Добавьте в макияж последний штрих, нанеся тональное средствоДобавьте в макияж последний штрих, нанеся тональное средство
Добавьте в макияж последний штрих, нанеся тональное средство. Фото: Изображение Midjourney
#Красота#Косметика#Все материалы авторов
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