Как сделать эффектный макияж для глубоко посаженных глаз

Контур глаз подчеркните тенями светлых оттенков. Их нужно хорошенько растушевать по поверхности верхнего века. Лучше использовать нейтральные оттенки, но если вы хотите акцентировать цвет глаз, то выбирайте для макияжа перламутровые тени. В этом случае их нужно наносить на внутренние уголки.