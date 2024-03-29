Все сезоны «Фабрики звезд»: участники, которые прославились и стали знаменитостями

Елена Темникова — выпускница второго сезона «Фабрики звезд». Как и Тимати, она смогла стать настоящей знаменитостью, хотя ее путь в сфере шоу-бизнеса не был легким и простым. По итогам второго сезона «Фабрики звезд» в 2003 году Темникова заняла третье место, однако затем на несколько лет пропала из эфира. Зато в 2007 году она вернулась с триумфом — в составе группы SEREBRO, которая даже выступила на конкурсе «Евровидение», где заняла третье место. После ухода из группы Темникова начала делать достаточно успешную сольную карьеру.