Все сезоны «Фабрики звезд»: участники, которые прославились и стали знаменитостями

Posted 29 марта, 09:34
Published 29 марта, 09:34
Modified 9 сентября, 20:59
Updated 9 сентября, 20:59
Тимати — всероссийская знаменитость. Своим успехом он во многом обязан участию в «Фабрике звезд», а именно — в ее четвертом сезоне. Зрители шоу наверняка помнят его отношения с певицей Алексой, а также первую группу, созданную при участии Тимати, — «Банда». Группа Тимати просуществовала недолго, однако ее основатель сделал успешную сольную карьеру. Кроме того, Тимати добился успеха и в сфере ресторанного бизнеса и продюсирования.
Елена Темникова — выпускница второго сезона «Фабрики звезд». Как и Тимати, она смогла стать настоящей знаменитостью, хотя ее путь в сфере шоу-бизнеса не был легким и простым. По итогам второго сезона «Фабрики звезд» в 2003 году Темникова заняла третье место, однако затем на несколько лет пропала из эфира. Зато в 2007 году она вернулась с триумфом — в составе группы SEREBRO, которая даже выступила на конкурсе «Евровидение», где заняла третье место. После ухода из группы Темникова начала делать достаточно успешную сольную карьеру.
Звезда российского шоу-бизнеса Полина Гагарина тоже участвовала во втором сезоне «Фабрики звезд» и стала его победительницей. Перед тем как стать настоящей знаменитостью, Гагарина в течение нескольких лет искала себя. Ее звездным часом стало знакомство с Константином Меладзе, который написал для нее несколько хитов. Затем карьера певицы стала развиваться стремительно, и Полина Гагарина до сих пор сохраняет за собой статус одной из самых успешных и востребованных исполнительниц на российской эстраде.
Юлианна Караулова вышла в финал пятого сезона «Фабрики звезд», а затем некоторое время находилась в поисках себя и своего творческого пути. Успех пришел к ней в 2011 году — тогда певица начала выступать в составе группы 5sta Family, а спустя несколько лет начала делать сольную карьеру. Сегодня исполнительница достаточно успешна, она принимает участие во многих популярных проектах, и на счету знаменитости несколько хитов.
Ирина Дубцова одержала победу в четвертом сезоне «Фабрики звезд» и уже тогда обрела целую армию поклонников. Карьера певицы пошла в гору, она до сих пор успешно гастролирует. Кроме всего прочего, Ирина Дубцова — еще и автор песен. Несколько хитов она написала для Филиппа Киркорова, Тимати и других знаменитостей.
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