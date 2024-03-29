Сухая кожа: в чем причина и как решить эта проблему

Недостаток влаги: один из наиболее распространенных факторов. Это может быть вызвано недостаточным увлажнением кожи, особенно в сухих климатических условиях или из-за частого контакта с водой, например, при частом мытье рук.

Использование агрессивных моющих средств, частое принятие горячих ванн или душа, а также контакт с химическими веществами могут лишать кожу естественных масел и влаги, что приводит к ее сухости.

Погодные условия: холодный и сухой воздух, особенно зимой, может высушивать кожу, так как в холодные месяцы она теряет влагу быстрее.

С возрастом кожа становится менее способной удерживать влагу из-за снижения активности сальных желез и уменьшения количества естественных масел.

Некоторые кожные заболевания могут приводить к сухости кожи.

Недостаток питательных веществ: недостаток определенных витаминов и минералов, таких как витамин А, витамин Е, витамин С и цинк, также может сказываться на состоянии кожи, делая ее более сухой.