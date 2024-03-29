Секреты макияжа для карих глаз: какую технику и оттенки выбрать для разных случаев

Posted 29 марта, 10:34
Published 29 марта, 10:34
Modified 9 сентября, 21:00
Updated 9 сентября, 21:00
В этой статье мы расскажем, какой макияж больше подойдет кареглазым представительницам прекрасного пола.
Карий цвет глаз наиболее распространен в мире — он встречается примерно у 79% жителей нашей планеты. Примечательно, что карие глаза имеют множество оттенков — они могут казаться зеленоватыми, черными, серыми и даже янтарными.
Карие глаза могут иметь холодные (ближе к серому и черному) и теплые (с примесью желтого) оттенки. Соответственно, будет различаться и подходящий к ним макияж, который следует также подбирать по тону кожи.
Для холодного оттенка карих глаз подойдут синий, голубой, фиолетовый, сиреневый и розовый цвета, а для теплого — зеленый, коричневый, бежевый. Кроме того, для макияжа женщинам с карими глазами хорошо подойдут яркие цвета, которые подчеркнут выразительность образа. Ниже мы подробно расскажем, какой макияж больше подойдет кареглазым обладательницам светлых и темных волос.
Светлый цвет волос хорошо отражает свет, благодаря чему оттеняются малейшие недостатки кожи. Карие глаза у блондинок тоже добавляют свои пять копеек, акцентируя внимание окружающих на круги и мешки под глазами, гусиные лапки и др. Так что в данном случае при нанесении макияжа придется применить большое количество корректирующих средств, включая консилер.
Кареглазым обладательницам светлых волос подойдут пастельные тона — бежевые, розовые или песочные. А вот перламутровых оттенков в макияже следует избегать, так как они создадут эффект усталости и отечности на лице.
Кареглазым брюнеткам несколько проще, чем блондинкам с карими глазами, так как они могут смело экспериментировать с самыми разными цветами и оттенками макияжа. В частности, в сочетании с карими глазами и темными волосами будут замечательно выглядеть коричневые, фиолетовые, белые, сиреневые, серые, черные и другие цвета.
Для дневного макияжа кареглазым представительницам прекрасного пола подойдут нюдовые оттенки, которые хорошо подчеркивают выразительность карих глаз. Главное — применять исключительно натуральные оттенки и хорошенько растушевывать тени.
Чтобы сделать вечерний макияж, эксперты рекомендуют женщинам с карими глазами выбирать фиолетовые, зеленые, коричневые оттенки или нюд. А для лучшего сочетания тонов следует принимать во внимание цвет волос — блондинкам подойдут зеленые и песочные оттенки, а брюнеткам — золотистый, сиреневый, коричневый и черный.
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