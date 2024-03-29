Секреты макияжа для карих глаз: какую технику и оттенки выбрать для разных случаев

Кареглазым брюнеткам несколько проще, чем блондинкам с карими глазами, так как они могут смело экспериментировать с самыми разными цветами и оттенками макияжа. В частности, в сочетании с карими глазами и темными волосами будут замечательно выглядеть коричневые, фиолетовые, белые, сиреневые, серые, черные и другие цвета.