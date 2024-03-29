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Posted 29 марта, 10:34

Published 29 марта, 10:34

Modified 9 сентября, 21:00

Updated 9 сентября, 21:00

Секреты макияжа для карих глаз: какую технику и оттенки выбрать для разных случаев

Секреты макияжа для карих глаз: какую технику и оттенки выбрать для разных случаев

29 марта 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney
Секреты макияжа для карих глаз: какую технику и оттенки выбрать для разных случаев
Макияж, грамотно подобранный по цвету глаз, получается более выразительным, а образ — совершенным. Поэтому стоит подходить к вопросу о выборе цветов и оттенков косметических средств с особым тщанием.

В этой статье мы расскажем, какой макияж больше подойдет кареглазым представительницам прекрасного пола.

Особенности карих глаз

Карий цвет глаз наиболее распространен в мире — он встречается примерно у 79% жителей нашей планеты. Примечательно, что карие глаза имеют множество оттенков — они могут казаться зеленоватыми, черными, серыми и даже янтарными.

Наиболее подходящие цвета макияжа для кареглазых

Карие глаза могут иметь холодные (ближе к серому и черному) и теплые (с примесью желтого) оттенки. Соответственно, будет различаться и подходящий к ним макияж, который следует также подбирать по тону кожи.

Для холодного оттенка карих глаз подойдут синий, голубой, фиолетовый, сиреневый и розовый цвета, а для теплого — зеленый, коричневый, бежевый. Кроме того, для макияжа женщинам с карими глазами хорошо подойдут яркие цвета, которые подчеркнут выразительность образа. Ниже мы подробно расскажем, какой макияж больше подойдет кареглазым обладательницам светлых и темных волос.

Для холодного оттенка карих глаз подойдут синий, голубой, фиолетовый, сиреневый и розовый цветаДля холодного оттенка карих глаз подойдут синий, голубой, фиолетовый, сиреневый и розовый цвета
Для холодного оттенка карих глаз подойдут синий, голубой, фиолетовый, сиреневый и розовый цвета. Фото: Изображение Midjourney

Блондинкам

Светлый цвет волос хорошо отражает свет, благодаря чему оттеняются малейшие недостатки кожи. Карие глаза у блондинок тоже добавляют свои пять копеек, акцентируя внимание окружающих на круги и мешки под глазами, гусиные лапки и др. Так что в данном случае при нанесении макияжа придется применить большое количество корректирующих средств, включая консилер.

Кареглазым обладательницам светлых волос подойдут пастельные тона — бежевые, розовые или песочные. А вот перламутровых оттенков в макияже следует избегать, так как они создадут эффект усталости и отечности на лице.

Светлый цвет волос хорошо отражает свет, благодаря чему оттеняются малейшие недостатки кожиСветлый цвет волос хорошо отражает свет, благодаря чему оттеняются малейшие недостатки кожи
Светлый цвет волос хорошо отражает свет, благодаря чему оттеняются малейшие недостатки кожи. Фото: Изображение Midjourney

Брюнеткам

Кареглазым брюнеткам несколько проще, чем блондинкам с карими глазами, так как они могут смело экспериментировать с самыми разными цветами и оттенками макияжа. В частности, в сочетании с карими глазами и темными волосами будут замечательно выглядеть коричневые, фиолетовые, белые, сиреневые, серые, черные и другие цвета.

Кареглазым брюнеткам несколько проще, чем блондинкам с карими глазами,Кареглазым брюнеткам несколько проще, чем блондинкам с карими глазами,
Кареглазым брюнеткам несколько проще, чем блондинкам с карими глазами,. Фото: Изображение Midjourney

Дневной макияж

Для дневного макияжа кареглазым представительницам прекрасного пола подойдут нюдовые оттенки, которые хорошо подчеркивают выразительность карих глаз. Главное — применять исключительно натуральные оттенки и хорошенько растушевывать тени.

Для дневного макияжа кареглазым представительницам прекрасного пола подойдут нюдовые оттенкиДля дневного макияжа кареглазым представительницам прекрасного пола подойдут нюдовые оттенки
Для дневного макияжа кареглазым представительницам прекрасного пола подойдут нюдовые оттенки. Фото: Изображение Midjourney

Вечерний макияж

Чтобы сделать вечерний макияж, эксперты рекомендуют женщинам с карими глазами выбирать фиолетовые, зеленые, коричневые оттенки или нюд. А для лучшего сочетания тонов следует принимать во внимание цвет волос — блондинкам подойдут зеленые и песочные оттенки, а брюнеткам — золотистый, сиреневый, коричневый и черный.

Эксперты рекомендуют женщинам с карими глазами выбирать фиолетовые, зеленые, коричневые оттенки или нюдЭксперты рекомендуют женщинам с карими глазами выбирать фиолетовые, зеленые, коричневые оттенки или нюд
Эксперты рекомендуют женщинам с карими глазами выбирать фиолетовые, зеленые, коричневые оттенки или нюд. Фото: Изображение Midjourney
#Красота#Косметика#Все материалы авторов
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