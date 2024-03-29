Рваная стрижка на длинные и средние волосы: 30 идей с фото на 2024 год

Posted 29 марта, 14:37
Published 29 марта, 14:37
Modified 9 сентября, 21:02
Updated 9 сентября, 21:02
Даже строгое геометрическое каре можно подстричь в трендовой технике «рваной стрижки», и образ станет более легким и непринужденным. Ниже представлены известные женские стрижки, которые благодаря технике рваных кончиков получили новое прочтение.
Вариаций «рваного каре» много — с челкой и без, асимметричное, с объемным затылком, градуированное и т. д. Каждая прическа создает множество вариантов для укладки. Профилированные кончики волос придают образу легкую небрежность, скроют возрастные изменения.
Знаменитый боб изначально подразумевает разную длину прядей, что создает эффект стильной и креативной стрижки. Стилисты предлагают еще несколько идей оживить прическу. Так, модницы могут выбрать и миди-боб с удлиненными прядями у лица, волнистый боб, боб с градуированной челкой-шторкой и другие варианты.
Многие привыкли считать, что пикси — это стрижка на короткие волосы. Но это не так, и на прядях средней длины прическа смотрится необычайно креативно и актуально. Техника стрижки остается той же — удлиненная челка и более короткий затылок и виски.
Излюбленная стрижка миллионов женщин вне зависимости от сезона, она универсальна, не требует тщательного ухода, подразумевает массу вариаций для укладки. А все благодаря рваным, профилированным концам, которые оставляют пространство для экспериментов.
Трендовый вариант для самых дерзких девушек, которые не боятся кардинально менять имидж. Это многоуровневая прическа с рваными концами. Как правило, в ней есть элемент укороченной челки, а также удлиненный затылок.
Еще один современный тренд — шегги. В переводе «шегги» означает «лохматый». Это значит, что кончики волос, подстриженные в «рваной технике», креативно завиваются в разные стороны.
Асимметричные стрижки смотрятся очень красиво и стильно и идут практически всем без исключения. Желающие могут поэкспериментировать как со всем объемом волос, так и просто с челкой.
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