Прически Рианны: эволюция образов любительницы частой смены имиджа

Также Рианна очень много экспериментировала и с цветом волос. Девушка часто меняла природный черный не только на блонд или рыжий, но и на красный, розовый, лиловый и другие экстремальные цвета. Обожает звезда и мелирование, и сложное окрашивание, и тонировку.