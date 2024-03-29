Прически Рианны: эволюция образов любительницы частой смены имиджа

Posted 29 марта, 13:39
Published 29 марта, 13:39
Modified 9 сентября, 21:01
Updated 9 сентября, 21:01
Говорят, Рианна платит своему личному стилисту-парикмахеру немыслимый гонорар за то, чтобы ее прически всегда были стильными и креативными.
Многие поклонники помнят, как в начале карьеры Рианна экспериментировала с длинными волосами. Звезда вытягивала пряди, завивала их в локоны, собирала в высокий хвост вкупе с креативно уложенной челкой, плела косы и дреды, создавала замысловатые укладки при помощи различных аксессуаров.
Впрочем, длинные волосы быстро надоели непостоянной певице. Она решила продолжить эксперименты уже с миди-длиной. Рианна блистала на красных дорожках со стрижкой миди-боб, градуированным каре, голливудскими укладками а-ля 30-х годов.
С 2010 года знаменитость кардинально изменила имидж, коснулось это и прически. Популярная певица сделала ультракороткий боб с выстриженным затылком и висками, оставив только косую удлиненную челку. В числе любимых стрижек звезды и боб-каре с ровным срезом и удлиненными прядями у лица.
Также Рианна очень много экспериментировала и с цветом волос. Девушка часто меняла природный черный не только на блонд или рыжий, но и на красный, розовый, лиловый и другие экстремальные цвета. Обожает звезда и мелирование, и сложное окрашивание, и тонировку.
В последнее время певица вернулась к своему естественному, хорошо забытому образу. По крайней мере, обе беременности, судя по фото в журналах, она провела без традиционных hair-экспериментов и появлялась на публике с длинными вьющимися локонами естественного цвета.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14