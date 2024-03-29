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Posted 29 марта, 13:39

Published 29 марта, 13:39

Modified 9 сентября, 21:01

Updated 9 сентября, 21:01

Прически Рианны: эволюция образов любительницы частой смены имиджа

Прически Рианны: эволюция образов любительницы частой смены имиджа

29 марта 2024, 13:39
Фото: umagazine.ru, dzen.ru
Прически Рианны: эволюция образов любительницы частой смены имиджа
Барбадосская поп-дива Рианна не устает восхищать поклонников своими креативными образами. Особенно внимание фанатов приковано к прическам певицы, ведь такого разнообразия не демонстрирует ни одна звезда на мировой эстраде.

Говорят, Рианна платит своему личному стилисту-парикмахеру немыслимый гонорар за то, чтобы ее прически всегда были стильными и креативными.

Длинные волосы

Многие поклонники помнят, как в начале карьеры Рианна экспериментировала с длинными волосами. Звезда вытягивала пряди, завивала их в локоны, собирала в высокий хвост вкупе с креативно уложенной челкой, плела косы и дреды, создавала замысловатые укладки при помощи различных аксессуаров.

Миди-длина

Впрочем, длинные волосы быстро надоели непостоянной певице. Она решила продолжить эксперименты уже с миди-длиной. Рианна блистала на красных дорожках со стрижкой миди-боб, градуированным каре, голливудскими укладками а-ля 30-х годов.

Короткие стрижки

С 2010 года знаменитость кардинально изменила имидж, коснулось это и прически. Популярная певица сделала ультракороткий боб с выстриженным затылком и висками, оставив только косую удлиненную челку. В числе любимых стрижек звезды и боб-каре с ровным срезом и удлиненными прядями у лица.

Цвет волос

Также Рианна очень много экспериментировала и с цветом волос. Девушка часто меняла природный черный не только на блонд или рыжий, но и на красный, розовый, лиловый и другие экстремальные цвета. Обожает звезда и мелирование, и сложное окрашивание, и тонировку.

Самые новые образы

В последнее время певица вернулась к своему естественному, хорошо забытому образу. По крайней мере, обе беременности, судя по фото в журналах, она провела без традиционных hair-экспериментов и появлялась на публике с длинными вьющимися локонами естественного цвета.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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