Оркина: Иван Ургант зарабатывал 6 млн на свадьбах

Posted 29 марта, 10:26
Published 29 марта, 10:26
Modified 9 сентября, 21:01
Updated 9 сентября, 21:01
Оркина заявила, что Ургант очень ждал момента для безопасного возвращения, но после того, как замдекана МГИМО, пригласившего Урганта для проведения лекции, уволили, экс-ведущий решил повременить с возвратом, пишет «Рамблер».
Концертный директор очень опасается, что после возвращения у Урганта будут только гонорары на ТВ. Что касается доходов от свадеб и корпоративов, то, по мнению Оркиной, чем дольше бывший телеведущий будет находиться в тени, тем больше шансов, что о нем просто забудут.
Также она назвала Урганта очень трудолюбивым человеком с крайне скромным райдером (требованиями к организаторам выступлений). Шоумен заказывал в гримерку мясо и рыбу, фрукты и овощи. Оркина утверждает, что алкоголя в райдере не было.
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