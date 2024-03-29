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Posted 29 марта, 10:26

Published 29 марта, 10:26

Modified 9 сентября, 21:01

Updated 9 сентября, 21:01

Оркина: Иван Ургант зарабатывал 6 млн на свадьбах

29 марта 2024, 10:26
По словам Оркиной, Ургант до специальной военной операции зарабатывал до 6 млн рублей на свадьбах, ведение корпоративов он оценивал в 4 млн рублей.

Оркина заявила, что Ургант очень ждал момента для безопасного возвращения, но после того, как замдекана МГИМО, пригласившего Урганта для проведения лекции, уволили, экс-ведущий решил повременить с возвратом, пишет «Рамблер».

Концертный директор очень опасается, что после возвращения у Урганта будут только гонорары на ТВ. Что касается доходов от свадеб и корпоративов, то, по мнению Оркиной, чем дольше бывший телеведущий будет находиться в тени, тем больше шансов, что о нем просто забудут.

Также она назвала Урганта очень трудолюбивым человеком с крайне скромным райдером (требованиями к организаторам выступлений). Шоумен заказывал в гримерку мясо и рыбу, фрукты и овощи. Оркина утверждает, что алкоголя в райдере не было.

#Знаменитости#ТВ#Мясо#Все материалы авторов#Гонорары#Иван Ургант#Корпоративы
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