Оркина: Иван Ургант зарабатывал 6 млн на свадьбах

Концертный директор очень опасается, что после возвращения у Урганта будут только гонорары на ТВ. Что касается доходов от свадеб и корпоративов, то, по мнению Оркиной, чем дольше бывший телеведущий будет находиться в тени, тем больше шансов, что о нем просто забудут.