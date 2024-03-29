«Новая Фабрика звезд»: чем перезапуск отличается от оригинала

Posted 29 марта, 08:26
Published 29 марта, 08:26
Modified 9 сентября, 20:58
Updated 9 сентября, 20:58
Основной формат музыкального реалити, конечно, остался неизменным. Участники все так же живут в звездном доме, пишут песни, репетируют и раз в неделю выходят на большую сцену в рамках отчетного концерта, где им помогают звезды российской эстрады.
В оригинальном проекте, как помнят многие телезрители, у каждого сезона «Фабрики звезд» был свой наставник из числа выдающихся деятелей музыкальной индустрии. Так, в этом качестве отметились Игорь Крутой, Алла Пугачева, Макс Фадеев, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, Константин Меладзе.
А вот в «Новой Фабрике звезд» действуют два продюсера: Сергей Шнуров и Сергей Жуков. Они разделили ребят, и каждый наставник работает со своей командой. Трио номинантов теперь определяют так: два имени озвучивают наставники (по одному от каждой команды), а третье — представительница компании-соорганизатора «Вайт Медиа», продюсер Юлия Сумачева.
Кстати, отмечено еще одно нововведение, связанное с номинациями. Если на первой «Фабрике» зрители имели право спасти одного номинанта посредством SMS-голосования, то у проекта ТНТ другой подход: судьбу третьего номинанта решает жюри.
Помимо наставнического, на «Новой Фабрике» действует еще один дуэт — это ведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Ранее, как мы помним, все сезоны «Фабрики звезд» бессменная ведущая Яна Чурикова вела в одиночку.
Что касается участников, то еще на этапе кастинга в Сети стали хейтить продюсеров проекта за то, что набрано слишком много звездных участников, то есть попросту «блатных». В их числе оказались сын генерального директора телеканала ТНТ Тины Канделаки — Лео, сын шансонье Михаила Круга — Александр, племянница Гарика Мартиросяна — Нонна Еганян, сын экс-балетмейстера Большого театра Сергея Филина — Александр.
Надо отметить, что первый проект тоже запомнился звездными участниками: в реалити приходили Стас Пьеха, Никита Малинин, Соня Кузьмина.
«Но такого количества „блатных“ на один сезон продюсеры себе не позволили», — возмущаются хейтеры.
Кстати, возрастной ценз «фабрикантов» тоже претерпел изменения: теперь это ребята от 17 до 22 лет. Новшество отметил бывший участник «Фабрики» Михаил Гребенщиков. Он сказал, что пришел на проект взрослым 26-летним парнем, который уже был известным диджеем в Воронеже.
«Но, конечно, начинать „лепить“ артиста нужно с более раннего возраста», — говорит звезда.
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