«Новая Фабрика звезд»: чем перезапуск отличается от оригинала

А вот в «Новой Фабрике звезд» действуют два продюсера: Сергей Шнуров и Сергей Жуков. Они разделили ребят, и каждый наставник работает со своей командой. Трио номинантов теперь определяют так: два имени озвучивают наставники (по одному от каждой команды), а третье — представительница компании-соорганизатора «Вайт Медиа», продюсер Юлия Сумачева.