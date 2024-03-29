Кринж-образы звезд, ставшие причиной насмешек: фото

Posted 29 марта, 15:30
Published 29 марта, 15:30
Modified 9 сентября, 21:02
Updated 9 сентября, 21:02
Звезда нашумевшего сериала «Корона» появилась на киносмотре в трикотажном ансамбле от бренда Miu Miu, состоящем из кардигана и… трусов. Странный образ актрисы дополнили черные колготки и лакированные ботинки.
Любительница эпатажа Ким Кардашьян надела на благотворительную вечеринку платье от Schiaparelli, которое украсили 60 тысяч натуральных жемчужин. Они плотными ярусами свисали, образуя подобие топа и юбки. Несмотря на показную роскошь, наряд назвали нелепым.
Признанная икона стиля и модель с мировым именем Ирина Шейк продемонстрировала в Каннах полный модный провал. Звезда надела кожаный микротоп, крест-накрест перетянувший грудь, а также юбку макси с экстремально низкой посадкой и удостоилась отчаянной критики.
Певица не раз вызывала самые противоречивые чувства своими светскими выходами. Собственно, образы звезды заведомо можно считать провальными. И фанаты каждый раз гадают, удастся ли ей переплюнуть прошлые «рекорды». Один из них — платье от Gucci а-ля Мария-Антуанетта. Билли сделала акцент на корсетном наряде с парчовой юбкой и откровенным декольте.
Для чего артист выбрал костюм, похожий на наряд Арлекина, никто так и не понял. Возможно, по причине тяги к новому, яркому и нетривиальному. Однако креатив певца так и остался не оценен по достоинству.
Звезде не привыкать эпатировать образами, но ее очередное появление на «Грэмми» в виде черного лебедя с настоящими перьями, жемчугом и стразами, произвело фурор среди зрителей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14