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Posted 29 марта, 15:30

Published 29 марта, 15:30

Modified 9 сентября, 21:02

Updated 9 сентября, 21:02

Кринж-образы звезд, ставшие причиной насмешек: фото

Кринж-образы звезд, ставшие причиной насмешек: фото

29 марта 2024, 15:30
Фото: thevoicemag.ru, people.com, graziamagazine.ru
Кринж-образы звезд, ставшие причиной насмешек: фото
Поклонники с нетерпением ждут выхода звездных кумиров на красные дорожки, чтобы оценить их праздничные наряды. Но знаменитости не всегда оправдывают ожидания фанатов, а иногда их образы и вовсе становятся причиной для насмешек. Читайте нашу подборку.

Эмма Корин на Венецианском кинофестивале

Звезда нашумевшего сериала «Корона» появилась на киносмотре в трикотажном ансамбле от бренда Miu Miu, состоящем из кардигана и… трусов. Странный образ актрисы дополнили черные колготки и лакированные ботинки.

Ким Кардашьян на Met Gala

Любительница эпатажа Ким Кардашьян надела на благотворительную вечеринку платье от Schiaparelli, которое украсили 60 тысяч натуральных жемчужин. Они плотными ярусами свисали, образуя подобие топа и юбки. Несмотря на показную роскошь, наряд назвали нелепым.

Ирина Шейк в Каннах

Признанная икона стиля и модель с мировым именем Ирина Шейк продемонстрировала в Каннах полный модный провал. Звезда надела кожаный микротоп, крест-накрест перетянувший грудь, а также юбку макси с экстремально низкой посадкой и удостоилась отчаянной критики.

Билли Айлиш на Met Gala

Певица не раз вызывала самые противоречивые чувства своими светскими выходами. Собственно, образы звезды заведомо можно считать провальными. И фанаты каждый раз гадают, удастся ли ей переплюнуть прошлые «рекорды». Один из них — платье от Gucci а-ля Мария-Антуанетта. Билли сделала акцент на корсетном наряде с парчовой юбкой и откровенным декольте.

Гарри Стайлс на «Грэмми»

Для чего артист выбрал костюм, похожий на наряд Арлекина, никто так и не понял. Возможно, по причине тяги к новому, яркому и нетривиальному. Однако креатив певца так и остался не оценен по достоинству.

Блэк Чайна на «Грэмми»

Звезде не привыкать эпатировать образами, но ее очередное появление на «Грэмми» в виде черного лебедя с настоящими перьями, жемчугом и стразами, произвело фурор среди зрителей.

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