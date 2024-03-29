Кринж-образы звезд, ставшие причиной насмешек: фото

Певица не раз вызывала самые противоречивые чувства своими светскими выходами. Собственно, образы звезды заведомо можно считать провальными. И фанаты каждый раз гадают, удастся ли ей переплюнуть прошлые «рекорды». Один из них — платье от Gucci а-ля Мария-Антуанетта. Билли сделала акцент на корсетном наряде с парчовой юбкой и откровенным декольте.