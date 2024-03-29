Королева Камилла рассказала, что Кейт Миддлтон рада поддержке после новости о её раке

Posted 29 марта, 10:16
Published 29 марта, 10:16
Modified 9 сентября, 21:00
Updated 9 сентября, 21:00
По словам королевы, Кейт в восторге от поступающих в её адрес пожеланий и поддержки от разных людей. При этом самой Камилле передали для принцессы плакат со словами поддержки и цветок. Она сообщила, что обязательно отдаст их Миддлтон, пишет «Рамблер».
Напомним, в январе текущего года принцесса Уэльская легла в одну из лондонских клиник, где ей сделали операцию. Пресс-служба королевской династии Великобритании заявила, что операция была плановой.
Уже в марте Миддлтон рассказала, что в настоящее время проходит химиотерапию. Принцесса сообщила, что после операции в брюшной полости она сдала анализы, которые показали наличие рака.
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