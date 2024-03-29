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Posted 29 марта, 10:16

Published 29 марта, 10:16

Modified 9 сентября, 21:00

Updated 9 сентября, 21:00

Королева Камилла рассказала, что Кейт Миддлтон рада поддержке после новости о её раке

29 марта 2024, 10:16
Королеву Англии журналисты встретили на фермерском рынке. Пользуясь случаем, они спросили её о состоянии здоровья Кейт Миддлтон. Супруга Карла III ответила, что принцесса Уэльская очень рада поддержке, которую получает от многих людей, после сообщения о выявлении у неё рака.

По словам королевы, Кейт в восторге от поступающих в её адрес пожеланий и поддержки от разных людей. При этом самой Камилле передали для принцессы плакат со словами поддержки и цветок. Она сообщила, что обязательно отдаст их Миддлтон, пишет «Рамблер».

Напомним, в январе текущего года принцесса Уэльская легла в одну из лондонских клиник, где ей сделали операцию. Пресс-служба королевской династии Великобритании заявила, что операция была плановой.

Уже в марте Миддлтон рассказала, что в настоящее время проходит химиотерапию. Принцесса сообщила, что после операции в брюшной полости она сдала анализы, которые показали наличие рака.

#Знаменитости#Рак#Все материалы авторов#Поддержка#Операция#Кейт Миддлтон#Королева Камилла#Карл III#Цветок#Анализы
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