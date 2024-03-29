Королева Камилла рассказала, что Кейт Миддлтон рада поддержке после новости о её раке

По словам королевы, Кейт в восторге от поступающих в её адрес пожеланий и поддержки от разных людей. При этом самой Камилле передали для принцессы плакат со словами поддержки и цветок. Она сообщила, что обязательно отдаст их Миддлтон, пишет «Рамблер».