Какие бывают причины депрессии и как решить эту проблему

Генетические факторы: наследственность играет определенную роль в предрасположенности к депрессии. Если у кого-то из близких родственников была депрессия, риск развития этого состояния увеличивается.

Химический дисбаланс мозга: Депрессия может быть связана с неравновесием веществ в мозгу, таких как серотонин, норадреналин и дофамин, которые играют ключевую роль в регуляции настроения.

Травмы или стрессовые ситуации: тяжелые эмоциональные или физические травмы, потеря близкого человека, развод, финансовые проблемы и другие стрессовые события могут быть причиной развития депрессии.

Физические заболевания: некоторые хронические заболевания, такие как рак, сердечные заболевания могут увеличить риск развития депрессии.

Злоупотребление алкоголем может привести к химическим изменениям в мозге, которые могут способствовать развитию депрессии.

Особенности личности: некоторые характеристики личности, такие как низкая самооценка, склонность к перфекционизму или тенденция к самокритике, могут повысить уязвимость к депрессии.