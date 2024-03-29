Как подобрать челку по форме лица: рекомендации и фото с примерами

Ровная и прямая Косая Рваная Короткая В форме арки Шторка Объемная Фигурная Завитая

Даже если вы не носите челку, а предпочитаете волосы одной длины, рано или поздно вам захочется освежить образ и добавить этот элемент. Тем более что вариаций сегодня очень много — можно выбрать тот, который идеально подойдет по форме лица и будет вписываться в тренд.