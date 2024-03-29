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Posted 29 марта, 06:30

Published 29 марта, 06:30

Modified 9 сентября, 20:58

Updated 9 сентября, 20:58

Как подобрать челку по форме лица: рекомендации и фото с примерами

Как подобрать челку по форме лица: рекомендации и фото с примерами

29 марта 2024, 06:30
Фото: salonsecret.ru, livejournal.com, krasotka.cc
Как подобрать челку по форме лица: рекомендации и фото с примерами
Даже если вы не носите челку, а предпочитаете волосы одной длины, рано или поздно вам захочется освежить образ и добавить этот элемент. Тем более что вариаций сегодня очень много — можно выбрать тот, который идеально подойдет по форме лица и будет вписываться в тренд.

Ровная и прямая

Прямая челка с ровным срезом делает образ строгим и визуально «структурирует» лицо, подчеркивает овал лица, линии носа и губ. Однако такой вариант идет не всем. Стилисты рекомендуют его только девушкам с правильными чертами лица.

Косая

Косой срез придает образу легкости, игривости. Она хорошо будет смотреться как на коротких стрижках, так и волосах средней длины. Отличный вариант для прически миди-боб. Тип лица при этом может быть любой.

Рваная

Сильно отфилированная челка ложится на лоб редкими прядями, которые хорошо поддаются укладке. Их можно подкрутить, уложить набок и зафиксировать стайлером. Подойдет для любого типа лица.

Короткая

Ее выбирают девушки с идеальным овалом лица и высокой линией лба. Она хорошо подчеркнет скулы, откроет глаза и сделает взгляд выразительным.

В форме арки

Такой вариант стрижется полукругом, при желании пряди можно немного профилировать. Идеально подойдет для лица в форме сердечка.

Шторка

Самая модная разновидность челки — ее делят на прямой пробор и укладывают в разные стороны. С боков пряди должны быть чуть удлинены. Они визуально сузят квадратное лицо.

Объемная

Для дерзкого образа подойдет челка, подстриженная в технике «слой за слоем». В итоге на лоб ложатся многослойные пряди, что создает эффект объема. Хороший вариант для треугольного лица.

Фигурная

Для натур, не лишенных творческого начала. Если наскучил ровный срез, его можно «оживить» фигурным элементом: к примеру, сделать срез в форме зигзага.

Завитая

Ее делают, соответственно, с перманентом на всю голову. При этом стилисты советуют накручивать челку на более крупные косточки.

#Красота#Мода#Все материалы авторов#Волосы
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