Как подобрать челку по форме лица: рекомендации и фото с примерами

Posted 29 марта, 06:30
Published 29 марта, 06:30
Modified 9 сентября, 20:58
Updated 9 сентября, 20:58
Прямая челка с ровным срезом делает образ строгим и визуально «структурирует» лицо, подчеркивает овал лица, линии носа и губ. Однако такой вариант идет не всем. Стилисты рекомендуют его только девушкам с правильными чертами лица.
Косой срез придает образу легкости, игривости. Она хорошо будет смотреться как на коротких стрижках, так и волосах средней длины. Отличный вариант для прически миди-боб. Тип лица при этом может быть любой.
Сильно отфилированная челка ложится на лоб редкими прядями, которые хорошо поддаются укладке. Их можно подкрутить, уложить набок и зафиксировать стайлером. Подойдет для любого типа лица.
Ее выбирают девушки с идеальным овалом лица и высокой линией лба. Она хорошо подчеркнет скулы, откроет глаза и сделает взгляд выразительным.
Такой вариант стрижется полукругом, при желании пряди можно немного профилировать. Идеально подойдет для лица в форме сердечка.
Самая модная разновидность челки — ее делят на прямой пробор и укладывают в разные стороны. С боков пряди должны быть чуть удлинены. Они визуально сузят квадратное лицо.
Для дерзкого образа подойдет челка, подстриженная в технике «слой за слоем». В итоге на лоб ложатся многослойные пряди, что создает эффект объема. Хороший вариант для треугольного лица.
Для натур, не лишенных творческого начала. Если наскучил ровный срез, его можно «оживить» фигурным элементом: к примеру, сделать срез в форме зигзага.
Ее делают, соответственно, с перманентом на всю голову. При этом стилисты советуют накручивать челку на более крупные косточки.
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