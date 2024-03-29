Как образ жизни изменил внешность Анастасии Волочковой — показываем на фото

Снимки последних лет все больше шокируют подписчиков Анастасии Волочковой. На них она предстает несвежей и выглядит гораздо старше своего возраста. Критике подвергают не только лицо звезды, но и ее фигуру, и волосы, и манеру одеваться. Звезда решительно спорит с недоброжелателями и считает, что ее внешность и имидж достойны подражания, а люди ей просто завидуют. Очень часто она записывает новые видео, сидя за бокалом вина, а такой образ жизни, как известно, не способствует поддержанию молодости и красоты. У Анастасии уже появилась характерная отечность, на коже лица проявилась сосудистая сеточка.