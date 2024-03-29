Как образ жизни изменил внешность Анастасии Волочковой — показываем на фото

Posted 29 марта, 08:55
Published 29 марта, 08:55
Modified 9 сентября, 20:58
Updated 9 сентября, 20:58
К тому же лицо звезды имеет цвет и одутловатость, характерные для не самого здорового образа жизни. Собрали фотографии артистки, по которым наглядно видны изменения в ее облике.
В 90-е, когда Анастасия блистала на сцене Мариинки и Большого театра, она восхищала не только всю страну — у артистки была армия и зарубежных поклонников, которые на гастролях кидали к ее ногам роскошные букеты и дорогие подарки. Волочкова могла похвастать натуральной утонченной красотой: распахнутые голубые глаза, пухлые губы, четко очерченные линии носа и скул. Балерина практические не красилась: нюдовый блеск для губ, капля румян и тени натурального оттенка — вот и весь мейкап.
В нулевые Волочкова все еще оставалась эффектной девушкой, но уже тогда она начала экспериментировать с имиджем — стала пользоваться бронзатором, подчеркивать скулы контурингом, ярче красить глаза. В тот же период у нее появился неестественный татуаж бровей, который никогда не нравился ее поклонникам. Впрочем, снимки показывают, что звезда еще не злоупотребляет косметологией, на ее лице нет следов филлеров.
Можно сказать, что в это время и начал складываться тот образ Насти Волочковой, который мы наблюдаем сейчас. В ход, как говорится, пошла тяжелая артиллерия: балерина стала наращивать ресницы, скрывать несовершенства кожи за толстым слоем тонального средства, злоупотреблять контурингом. На лице Анастасии видны первые признаки уколов красоты: характерные бугорки на скулах, лоб, заколотый ботоксом.
Снимки последних лет все больше шокируют подписчиков Анастасии Волочковой. На них она предстает несвежей и выглядит гораздо старше своего возраста. Критике подвергают не только лицо звезды, но и ее фигуру, и волосы, и манеру одеваться. Звезда решительно спорит с недоброжелателями и считает, что ее внешность и имидж достойны подражания, а люди ей просто завидуют. Очень часто она записывает новые видео, сидя за бокалом вина, а такой образ жизни, как известно, не способствует поддержанию молодости и красоты. У Анастасии уже появилась характерная отечность, на коже лица проявилась сосудистая сеточка.
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