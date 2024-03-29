Готовы поспорить: мало кто угадает знаменитость на этом детском фото

Posted 29 марта, 07:14
Published 29 марта, 07:14
Modified 9 сентября, 20:58
Updated 9 сентября, 20:58
Дочь известных советских актеров, которая тоже стала актрисой, а еще телеведущей и блогером. Юлия Меньшова, конечно, изменилась с возрастом, но на этом детском фото можно увидеть ее характерные черты. А все потому, что 54-летняя звезда никогда не делала пластических операций, не злоупотребляла предлагаемыми уколами красоты, которые меняют внешность до неузнаваемости.
А вот Катя Варнава, напротив, меняла внешность не единожды — делала ринопластику, увеличивала губы, корректировала овал лица. Поэтому, сравнивая нынешние и детские фото знаменитости, практически не находишь ничего общего. Правда, лукавые искорки в глазах маленькой Варнавы остались — этого, как говорится, не отнять.
Ребенком певица была ужасно милой, да и с возрастом не растеряла очарования. Судя по сосредоточенному взгляду маленькой Марины Абросимовой (настоящее имя певицы), она уже тогда проверяла себя на прочность, вынашивала планы по завоеванию большой сцены и знала, что станет знаменитостью.
Когда-то одна из самых ярких певиц российской эстрады была вот такой обаятельной девчушкой с озорными «чертиками» в глазах. Не так давно певица как раз стала выводить в свет свою дочь Мию. И если посмотреть на снимки артистки в детстве, то сразу станет понятно: Мия просто копия мамы.
Отгадать, кто изображен на этом детском снимке, — поистине непосильная задача. Алла Борисовна запечатлена на фото в столь нежном возрасте, что узнать в маленькой девочке с бантиком и носом пуговкой знаменитую Примадонну практически невозможно.
Человек, который покорил страну своим фирменным шпагатом, эпатажная балерина, которая не может жить без скандалов, — все это об Анастасии Волочковой. А вот какой милой Настя была в детстве — просто образец скромности и послушания.
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