Готовы поспорить: мало кто угадает знаменитость на этом детском фото

Дочь известных советских актеров, которая тоже стала актрисой, а еще телеведущей и блогером. Юлия Меньшова, конечно, изменилась с возрастом, но на этом детском фото можно увидеть ее характерные черты. А все потому, что 54-летняя звезда никогда не делала пластических операций, не злоупотребляла предлагаемыми уколами красоты, которые меняют внешность до неузнаваемости.