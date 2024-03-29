Горы, водопады, живописные озера — рассказываем о прелестях Алтая

Posted 29 марта, 11:17
Published 29 марта, 11:17
Modified 9 сентября, 21:01
Updated 9 сентября, 21:01
В сегодняшнем материале подготовили подборку самых красивых достопримечательностей Алтайского края и Республики Алтай.
Перевал Чике-Таман находится в Республике Алтай. Некогда малодоступный перевал был одним из самых сложных участков Чуйского тракта. Сейчас здесь проложена комфортная дорога, которая позволяет без проблем добраться до перевала и полюбоваться шикарным видом на Теректинский хребет. К слову, сам Чуйский тракт, дорога протяженностью более 1000 км, достоин отдельной статьи.
Пожалуй, самая знаменитая вершина Алтая высотой 4506 метров, находится на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай. Летом туристы совершают восхождение на эту гору, по дороге успевая увидеть целый ряд чудесных уголков: озера, заросли ягодных кустарников, редкие цветы.
Побывать в Майминском районе Республики Алтай и не забраться на Чертов палец — просто преступление для туриста. Забраться на вершину скалы к самому «ногтю» каменного пальца и увидеть оттуда долину реки Катунь — незабываемое приключение.
Гордость Республики Алтая — Телецкое озеро, полное рыбы и отличающееся непередаваемой красотой. Здесь можно пойти погулять по горным тропам с экскурсией, отдохнуть на турбазе или просто расположиться на берегу «дикарем» и поудить рыбку в этом чудесном водоеме.
Те, кто бывал в Баварских Альпах, наверняка запомнили умопомрачительную красоту чистых горных озер. В России есть уголок, готовый посоревноваться с ними, — Мультинские озера. Высокие горы расположены на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай России. Горы отражаются в синей озерной воде, как в природном зеркале, обрамленном зеленым сочным мхом.
В этом живописном месте Алтая (Онгудайский район Республики Алтай) туристы бывают не только летом. Сочная зелень сменяется золотым покровом осени, но тепло не спешит уходить. Поэтому в сентябре или октябре есть прекрасная возможность отправиться на Алтай и полюбоваться местом соединения двух больших рек.
На берегу Чуи находится древний артефакт под открытым небом — наскальная живопись. Время ее создания простирается от неолита до древнетюркской эпохи. Такую красоту должен увидеть каждый гость Республики Алтай. Без фото уехать отсюда нереально!
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