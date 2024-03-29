Горы, водопады, живописные озера — рассказываем о прелестях Алтая

Перевал Чике-Таман находится в Республике Алтай. Некогда малодоступный перевал был одним из самых сложных участков Чуйского тракта. Сейчас здесь проложена комфортная дорога, которая позволяет без проблем добраться до перевала и полюбоваться шикарным видом на Теректинский хребет. К слову, сам Чуйский тракт, дорога протяженностью более 1000 км, достоин отдельной статьи.