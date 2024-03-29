Франция разделилась из-за чернокожей певицы, собирающейся петь на Олимпиаде

Издание Le Monde сообщило, что в феврале у Накамуры была встреча с Макроном и якобы на ней обсуждалось, что певица исполнит на открытии одну из песен легендарной Эдит Пиаф, которую часто называли парижским воробышком. Ни президент, ни певица факт такого договора и даже встречи не подтвердили, но сторонники правых партий всё же взволновались.