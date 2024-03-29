Франция разделилась из-за чернокожей певицы, собирающейся петь на Олимпиаде

Posted 29 марта, 06:54
Published 29 марта, 06:54
Modified 9 сентября, 20:59
Updated 9 сентября, 20:59
Либеральные французские (и не только) таблоиды уже выпустили статьи, заголовки которых обвиняют в расизме тех, кто задаёт вопрос: почему именно Накамура? В некоторых материалах говорится, что негодование французов вызвано тем, что петь будет «гордая чёрная женщина», — цитирует rbc.ru.
Издание Le Monde сообщило, что в феврале у Накамуры была встреча с Макроном и якобы на ней обсуждалось, что певица исполнит на открытии одну из песен легендарной Эдит Пиаф, которую часто называли парижским воробышком. Ни президент, ни певица факт такого договора и даже встречи не подтвердили, но сторонники правых партий всё же взволновались.
Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение», пошла ещё дальше и заявила, что выбор Накамуры — это провокация президента Макрона, который регулярно думает, «как еще унизить французский народ».
Плакат, на котором написано, что Париж — это не рынок в Бамако (там родилась Ая Накамура), вывесили участники The Natives — движения правой направленности.
В ответ на это певица обозвала тех, кто её хейтит, расистами и заявила, что ничего им не должна.
В то же время чиновники и левые депутаты поддерживают Накамуру. Например, министр спорта Амели Удеа-Кастера заявила, что мнение представителей The Natives ничего не значит.
Подлил масла в огонь и оргкомитет Олимпиады. Там назвали выпады в сторону Аи Накамуры расистскими и заявили, что шокированы этим, а также предложили девушке свою поддержку. Правда, ни подтверждать, ни опровергать участие певицы в открытии здесь не стали. Сказав при этом, что 26 июля зрителей спортивного праздника ждёт много неожиданностей.
Компания Odoxa опросила французов, и оказалось, что 73% респондентов считают, что музыка Накамуры не французская. 63% опрошенных вообще высказались против её выступления на открытии Олимпиады.
В настоящее время Ая — самая слушаемая исполнительница песен на французском в мире. В 2018 году её клип Djadja собрал миллиард просмотров на видеохостинге YouTube. В 2021-м второй альбом Nakamura более миллиарда раз прослушали на Spotify.
Певице 28 лет. Она родилась в Бамако (столица Мали, Африка). Накамура — не настоящая фамилия. Это псевдоним в честь одного из героев популярного сериала.
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