Ереван в 2024 году — туристический город артефактов, построенный до нашей эры

Posted 29 марта, 12:53
Published 29 марта, 12:53
Modified 9 сентября, 21:01
Updated 9 сентября, 21:01
Армянский город Ереван был первым в Советском Союзе, построенным по особому плану под названием Генеральный план. Этот план был разработан известным ученым Александром Таманяном и утвержден в 1924 году. Исходя из оригинального плана, Ереван должен был рассчитывать на 150000 человек.
Однако со временем территория города стала значительно увеличиваться — в пять раз больше изначального размера. Началась активная застройка Еревана, с использованием материалов, таких как базальт, гранит и мрамор. Но самым популярным и характерным строительным материалом оказался розовый туф, который придал городу особенную красоту и оттенок. Именно поэтому Ереван получил прозвище «Розовый город».
В следующие 70 лет территория столицы продолжала расширяться, а 21 сентября 1991 года Ереван стал не только столицей независимой Республики Армения, но и символом армянского народа, проживающего по всему миру.
Но не смотря на активно развивающийся город, Ереван по прежнему остается исторической столицей Армении и одним из привлекательных мест для посещения на территории бывшего СССР. Здесь есть множество достопримечательностей, которые стоит увидеть.
Одной из таких достопримечательностей является крепость Эребуни, построенная в 782 году до н. э. Это место считается началом города Ереван и представляет собой комплекс храмов, жилых помещений и складов. Несколько крепостных стен сохранились до наших дней, а раскопки позволили обнаружить множество предметов древности, таких как оружие, монеты и бытовая утварь. Посещение этого места позволяет погрузиться в дух времени и увидеть его историческую ценность.
Еще одной интересной достопримечательностью являются танцующие фонтаны, расположенные на Площади Республики. Они работают с мая по октябрь и представляют собой музыкальную программу, включающую в себя классическую, народную, поп- и рок-музыку. Показ заканчивается исполнением песни Азнавура «Вечная любовь».
Матенадаран — это место, где хранятся древние манускрипты Армении. Здесь можно увидеть около 120 000 документов и книг, выставленных в 14 залах. Среди экспонатов находятся первая армянская Библия, первая армянская бумажная рукопись, а также работы армянского первопечатника Мегапарта из XVI века.
Скульптура Smoking Woman является одной из самых известных скульптур города. Она была подарена Еревану американцем армянского происхождения Джерардом Гафесчяном. Скульптуру создал колумбийский мастер Фернандо Ботеро Ангуло трех экземпляраха: один у автора, другой у Гафесчяна и третий в городе Ереван.
Рынок ГУМ — это место, которое стоит посетить для ощущения атмосферы города. Ранее здесь находился Государственный универсальный магазин, от которого рынок получил свое название. Здесь можно найти широкий выбор свежих продуктов: мясо, сыры, кофе, зелень, фрукты и овощи. Стоит отметить, что цены могут быть немного выше, чем в обычных ларьках, но посещение этого места даст возможность погрузиться в колоритную атмосферу города.
Быстрее и дешевле до Еревана доберутся жители Ставропольского края — 3828 рублей за 1 час перелета.
Стоимость билетов из Москвы в столицу Армении начинается от 7 591 до 10 999 рублей, время полета в среднем 3 часа.
Из Санкт-Петербурга — от 11793 рублей, время полета 4 часа 10 минут.
Из Самары от 10128 рублей, время в пути 2 часа 45 минут.
В 2024 году сервис Тripadvisor назвал 10 самых лучших отелей Еревана, среди которых оказались Holiday Inn Yerevan — Republic Square, «Париж», Republica Hotel Yerevan, ibis Yerevan Center Hotel, Май Отель Ереван, Гостиница Туфенкян исторический Ереван и другие.
Самый бюджетный вариант проживания доступен туристам от 3500 рублей, лучшее соотношение цены и качество доступно в пределах 6000 рублей за ночь, самым дорогим размещением станет ночь от 40 000 рублей.
В Армении действует своя валюта — армянский драм. Но туристы могут расплачиваться российскими рублями, долларами, евро, а также банковскими картами мир. Зайдя в палатку или магазин всегда лучше уточнить, какими купюрами принимает продавец. Однако, в крупных центрах и официальных заведениях все же придется платить драмами. При этом, проблем с обменниками нет — даже с российской карты можно снять драмы.
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