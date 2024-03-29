Ереван в 2024 году — туристический город артефактов, построенный до нашей эры

В Армении действует своя валюта — армянский драм. Но туристы могут расплачиваться российскими рублями, долларами, евро, а также банковскими картами мир. Зайдя в палатку или магазин всегда лучше уточнить, какими купюрами принимает продавец. Однако, в крупных центрах и официальных заведениях все же придется платить драмами. При этом, проблем с обменниками нет — даже с российской карты можно снять драмы.