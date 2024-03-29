Актриса Рамиля Искандер призналась в намерении сбывать наркотики

Актриса показала, что закупила 2600 граммов мефедрона, часть наркотика она хранила у себя, остальное передала в Пензу. При обыске у Искандер обнаружили около двух килограммов только мефедрона. Она хранила их в двери своего автомобиля. Также у неё нашли амфетамин и кокаин.