Актриса Рамиля Искандер призналась в намерении сбывать наркотики

Posted 29 марта, 09:00
Published 29 марта, 09:00
Modified 9 сентября, 20:59
Updated 9 сентября, 20:59
Согласно материалам следствия, в прошлом году Искандер договорилась с проживающим в Пензе приятелем о создании сайта, на котором они собирались продавать наркотики, пишет «Рамблер».
Актриса показала, что закупила 2600 граммов мефедрона, часть наркотика она хранила у себя, остальное передала в Пензу. При обыске у Искандер обнаружили около двух килограммов только мефедрона. Она хранила их в двери своего автомобиля. Также у неё нашли амфетамин и кокаин.
Актриса признала вину и заявила, что раскаивается. В настоящее время она находится в СИЗО, защита оспаривает данное решение. В отношении её и подельника возбуждено уголовное дело.
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