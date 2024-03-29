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Posted 29 марта, 09:00

Published 29 марта, 09:00

Modified 9 сентября, 20:59

Updated 9 сентября, 20:59

Рамиля Искандер созналась в намерении продавать наркотики

Актриса Рамиля Искандер призналась в намерении сбывать наркотики

29 марта 2024, 09:00
Фото: 1MI
Рамиля Искандер созналась в намерении продавать наркотики
Рамиля Искандер созналась в суде, что собиралась продавать запрещённые вещества, причём в особо крупных размерах и в составе группы. Теперь она может получить до 25 лет заключения.

Согласно материалам следствия, в прошлом году Искандер договорилась с проживающим в Пензе приятелем о создании сайта, на котором они собирались продавать наркотики, пишет «Рамблер».

Актриса показала, что закупила 2600 граммов мефедрона, часть наркотика она хранила у себя, остальное передала в Пензу. При обыске у Искандер обнаружили около двух килограммов только мефедрона. Она хранила их в двери своего автомобиля. Также у неё нашли амфетамин и кокаин.

Актриса признала вину и заявила, что раскаивается. В настоящее время она находится в СИЗО, защита оспаривает данное решение. В отношении её и подельника возбуждено уголовное дело.

#Общество#Наркотики#Преступление#Уголовное дело#Все материалы авторов#СИЗО#Суд#Рамиля Искандер
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