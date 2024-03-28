Стилисты показали модные женские стрижки каре для квадратного типа лица

Стрижки для квадратного лица могут быть кокетливыми, независимо от того, 20 лет вам или за 50. Укладка нескольких свободных, взъерошенных волн в длинное каре может по-настоящему оживить прическу. В этой стрижке идеально сочетается фанк — с огненно-красными бликами и беспорядочными волнами вы будете выглядеть безупречно и в то же время непринужденно в течение всего дня.