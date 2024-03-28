Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге: 10 самых красивых мест

Posted 28 марта, 11:00
Published 28 марта, 11:00
Modified 9 сентября, 20:57
Updated 9 сентября, 20:57
В сегодняшнем материале мы подготовили список из самых красивых мест города, куда стоит сходить туристам в этом году.
Этот прекрасный памятник архитектуры Санкт-Петербурга строился целых 40 лет. Время и исторические перипетии пощадили монументальное здание — собор и сейчас сохраняет тот вид, который получил благодаря своему создателю Огюсту Монферрану.
Обязательно стоит включить в свой маршрут знаменитый Невский проспект. Это настоящий памятник петровской и пушкинской России, где располагаются дом компании «Зингер», Казанский собор, Литературное кафе. Есть куда сходить и чем полюбоваться!
Будучи в Санкт-Петербурге, каждый турист должен посетить Русский музей, в котором особенно интересно его главное здание — Михайловский дворец. Здесь собраны самые разные экспонаты, от прекрасных картин до редких монет. Не менее интересно будет сходить и в другие здания, где тоже много экспонатов.
Всем приходилось слышать песенку о Чижике-Пыжике, но увидеть его воочию могут только гости Санкт-Петербурга. Маленькая скульптура птички находится поблизости от Императорского училища правоведения, ведь именно его студентов некогда дразнили чижиками-пыжиками.
Это место — сердце Санкт-Петербурга, вернее, его колыбель. Отсюда разрастался новый город Петра I. Заглянув сюда, стоит сходить в Петропавловский собор — место упокоения российских императоров.
Приехать в Санкт-Петербург и не сходить в Эрмитаж — настоящий моветон. Великолепный музей с более чем 3 млн экспонатов считается одним из самых богатейших в мире.
«Театр полон, ложи блещут…» Ощутить настроение пушкинской эпохи можно только в знаменитой Мариинке. Если есть время сходить на спектакль или балет, не стоит упускать такую возможность.
Официально эта достопримечательность Санкт-Петербурга именуется «Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого». Здесь представлено много интересных древностей, но самое жуткое и притягательное место — это непосредственно Кунсткамера, то есть кабинет анатомических редкостей и аномалий.
Судно неоднократно бывало в боях, именно из его орудия прозвучал знаменитый выстрел перед штурмом Зимнего дворца (кстати, не забудьте сходить и туда!). «Аврора» давно ушла на покой, став кораблем-музеем, который посещают гости Санкт-Петербурга.
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