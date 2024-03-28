Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге: 10 самых красивых мест

Будучи в Санкт-Петербурге, каждый турист должен посетить Русский музей, в котором особенно интересно его главное здание — Михайловский дворец. Здесь собраны самые разные экспонаты, от прекрасных картин до редких монет. Не менее интересно будет сходить и в другие здания, где тоже много экспонатов.