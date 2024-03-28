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Posted 28 марта, 11:30

Published 28 марта, 11:30

Modified 9 сентября, 20:56

Updated 9 сентября, 20:56

Синоптики предупредили о холодной и поздней весне в 2024 году

Какая погода ждет россиян в апреле 2024 года — прогноз синоптиков

28 марта 2024, 11:30
Фото: 1MI
Синоптики предупредили о холодной и поздней весне в 2024 году
Синоптики предупредили о холодной и поздней весне в 2024 году

Какая погода ждет весной в апреле 2024 года?

В начале апреля ожидается приход весны в Центральной и Европейской частях России. Средняя температура днем составит около +5 градусов.

Согласно прогнозам метеорологов, второй месяц весны будет теплым и с сильным таянием снега. Температура будет выше среднего значения, к середине апреля снежный покров должен полностью растаять.

Погода на весну 2024 прогноз синоптиковПогода на весну 2024 прогноз синоптиков
Погода на весну 2024 прогноз синоптиков. Фото: 1MI

Тем не менее, ожидается, что апрель будет непредсказуемым и переменчивым. Во второй половине месяца на Россию надвигаются холодные воздушные массы из Арктики. Эти перепады температуры затронут все регионы страны, включая юг. Особенно северные регионы будут испытывать холод, а в Приморье и на Дальнем Востоке ожидается превышение норм количества осадков.

Южные регионы также будут влажными, сильные порывистые ветры и град возможны на отдельных участках, на прибрежных районах ожидаются шторма.

После арктического вторжения тепло не восстановится к майским праздникам и даже в южных и центральных регионах температура не поднимется выше +14 градусов. Синоптики советуют запастись теплой одеждой и прочной непромокаемой обувью.

Прогноз погоды на апрель и май 2024 годПрогноз погоды на апрель и май 2024 год
Прогноз погоды на апрель и май 2024 год. Фото: 1MI
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