Какая погода ждет россиян в апреле 2024 года — прогноз синоптиков

Posted 28 марта, 11:30
Published 28 марта, 11:30
Modified 9 сентября, 20:56
Updated 9 сентября, 20:56
В начале апреля ожидается приход весны в Центральной и Европейской частях России. Средняя температура днем составит около +5 градусов.
Согласно прогнозам метеорологов, второй месяц весны будет теплым и с сильным таянием снега. Температура будет выше среднего значения, к середине апреля снежный покров должен полностью растаять.
Тем не менее, ожидается, что апрель будет непредсказуемым и переменчивым. Во второй половине месяца на Россию надвигаются холодные воздушные массы из Арктики. Эти перепады температуры затронут все регионы страны, включая юг. Особенно северные регионы будут испытывать холод, а в Приморье и на Дальнем Востоке ожидается превышение норм количества осадков.
Южные регионы также будут влажными, сильные порывистые ветры и град возможны на отдельных участках, на прибрежных районах ожидаются шторма.
После арктического вторжения тепло не восстановится к майским праздникам и даже в южных и центральных регионах температура не поднимется выше +14 градусов. Синоптики советуют запастись теплой одеждой и прочной непромокаемой обувью.
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