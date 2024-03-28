Какая погода ждет россиян в апреле 2024 года — прогноз синоптиков

Тем не менее, ожидается, что апрель будет непредсказуемым и переменчивым. Во второй половине месяца на Россию надвигаются холодные воздушные массы из Арктики. Эти перепады температуры затронут все регионы страны, включая юг. Особенно северные регионы будут испытывать холод, а в Приморье и на Дальнем Востоке ожидается превышение норм количества осадков.