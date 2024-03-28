Бефстроганов из соевого мяса — это блюдо идеально подходит для поста

Posted 28 марта, 12:00
Published 28 марта, 12:00
Modified 9 сентября, 20:57
Updated 9 сентября, 20:57
Соевое мясо, которое часто едят в дни поста, изготавливают из бобов сои. Оно служит ингредиентом многих вегетарианских блюд, а также выступает альтернативой мясной продукции для людей, соблюдающих пост или диету. Растительный продукт очень богат железом, кальцием, белками и аминокислотами, которые нужны для правильного функционирования организма.
Благодаря низкому содержанию сахаров и насыщенных жиров соевое мясо полезно для сердца и сосудов. В отличие от своего животного аналога оно не содержит холестерина. Этот полезный продукт способствует нормализации работы пищеварительной системы, улучшению обмена веществ и контролю веса.
Из соевого мяса в пост можно приготовить не только бефстроганов. Оно идеально подходит для приготовления котлет, бифштексов, начинки для постных блинчиков или гуляша.
В пост стоит обязательно попробовать приготовить такое блюдо. Вместо обозначенной в рецепте сметаны можно добавить небольшое количество (примерно 2 ложки) кетчупа.
Ингредиенты:
Мясные кусочки залить 1 л кипяченой горячей воды и оставить на 10 минут. Лук и морковь нарезать тонкой соломкой. Обжарить овощи в сковороде на постном масле до мягкости. Соевое мясо переложить в дуршлаг, промыть проточной водой. Отправить кусочки в сковородку к луку и моркови. Туда же добавить кетчуп. Обжаривать 5 минут, затем добавить воды и потушить еще 5 минут до готовности. Посолить и поперчить по вкусу. В качестве гарнира к этому блюду в дни поста вы можете готовить овощные салаты, тушеную капусту, отваривать рис или горох.
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