Бефстроганов из соевого мяса — это блюдо идеально подходит для поста

Мясные кусочки залить 1 л кипяченой горячей воды и оставить на 10 минут. Лук и морковь нарезать тонкой соломкой. Обжарить овощи в сковороде на постном масле до мягкости. Соевое мясо переложить в дуршлаг, промыть проточной водой. Отправить кусочки в сковородку к луку и моркови. Туда же добавить кетчуп. Обжаривать 5 минут, затем добавить воды и потушить еще 5 минут до готовности. Посолить и поперчить по вкусу. В качестве гарнира к этому блюду в дни поста вы можете готовить овощные салаты, тушеную капусту, отваривать рис или горох.