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Posted 28 марта, 18:51

Published 28 марта, 18:51

Modified 9 сентября, 20:58

Updated 9 сентября, 20:58

7 эффектных преображений до и после стрижки каре

7 эффектных преображений до и после стрижки каре

28 марта 2024, 18:51
Фото: Изображение Midjourney
7 эффектных преображений до и после стрижки каре
Наглядное пособие, как стрижка каре боб меняет образ, ради которого не жалко отрезать длинные волосы

Стрижки каре для тонких волос

Короткая и взъерошенная стрижка каре

Шикарный и непринужденный образ, который создает короткая и взъерошенная стрижка каре. Четкие линии стрижки придает волосам легкость и подвижность. Хорошо сочетается со всеми типами лица и структурой волос. Тупой срез стрижки и наличие волнистых прядей придает красивый контраст и изюминку образу.

 

Идеальная форма стрижки боб

Классическое каре — отличное решение для тонких волос. Добавление мягкой челки сделает лицо более привлекательным.

 

Прямой боб

Если у вас тонкие волосы, то стрижка с прямым срезом без филировки будет отличным решением добавить волосам объема.

 

Стрижка боб с объемом

Объемная стрижка каре прекрасно подходит женщинам 30+. Такая длина и стиль создают впечатление пышной копны волос.

 

Мягкий боб с челкой

Короткие волосы — прекрасный способ создать иллюзию густых волос при их природном посредственном объеме.

 

Медный боб с косым пробором

Волнистое каре с косым пробором — одна из лучших укладок этой стрижки. Для тонких волос лучше всего использовать средства, утолщающие структуру локонов и лак с сильной фиксацией.

 

Волнистый розовый боб

Кокетливая укладка стрижки боб и яркий розовый оттенок волос пастельных тонов. Главное, использовать безсульфатные шампуни для сохранения цвета волос.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Волосы#Прически#Стрижки
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