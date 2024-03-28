7 эффектных преображений до и после стрижки каре

Posted 28 марта, 18:51
Published 28 марта, 18:51
Modified 9 сентября, 20:58
Updated 9 сентября, 20:58
Шикарный и непринужденный образ, который создает короткая и взъерошенная стрижка каре. Четкие линии стрижки придает волосам легкость и подвижность. Хорошо сочетается со всеми типами лица и структурой волос. Тупой срез стрижки и наличие волнистых прядей придает красивый контраст и изюминку образу.
Классическое каре — отличное решение для тонких волос. Добавление мягкой челки сделает лицо более привлекательным.
Если у вас тонкие волосы, то стрижка с прямым срезом без филировки будет отличным решением добавить волосам объема.
Объемная стрижка каре прекрасно подходит женщинам 30+. Такая длина и стиль создают впечатление пышной копны волос.
Короткие волосы — прекрасный способ создать иллюзию густых волос при их природном посредственном объеме.
Волнистое каре с косым пробором — одна из лучших укладок этой стрижки. Для тонких волос лучше всего использовать средства, утолщающие структуру локонов и лак с сильной фиксацией.
Кокетливая укладка стрижки боб и яркий розовый оттенок волос пастельных тонов. Главное, использовать безсульфатные шампуни для сохранения цвета волос.
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