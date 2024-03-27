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Posted 27 марта, 13:56

Published 27 марта, 13:56

Modified 9 сентября, 20:55

Updated 9 сентября, 20:55

Знаменитая лесенка: 20 фото, как смотрится стрижка на волосах разной длины

Знаменитая лесенка: 20 фото, как смотрится стрижка на волосах разной длины

27 марта 2024, 13:56
Фото: o-tendencii.com, yapokupayu.ru
Знаменитая лесенка: 20 фото, как смотрится стрижка на волосах разной длины
Стрижка лесенка подходит обладательницам разной длины волос. Какой вариант прически выбрать для длинных, коротких и средней длины волос?

Лесенка на средние волосы

Ниспадающие локоны визуально чуть вытягивают овал лица и смягчают углы. Поэтому стрижка с косой челкой особенно хорошо подходит девушкам с треугольной и круглой формой лица. Она смягчает образ и придает чертам нежности.

Если вы не хотите тратить время на укладку, то выберите стрижку без челки. Она подойдет девушкам с любой густотой волос.

Для молодежного и дерзкого образа выберите вариант рваной лесенки. Он придает задорный и беспечный вид.

Женщинам с вьющимися локонами стоит сделать градуированную стрижку — она не создает лишнего объема, а кроме того, скрывает несовершенство черт.

Лесенка на длинные волосы

На длинных волосах стрижка смотрится идеально. Здесь есть масса вариантов, как носить прическу:

  • Вариант без челки — подходит для всех типов лица, кроме вытянутого. Лучше всего смотрится на женщинах с крупными чертами лица.
  • Локоны до плеч — для тех, у кого не слишком плотные и густые пряди.
  • Стрижка с челкой с удлиненными боковыми прядями — один из самых стильных вариантов. На круглолицых девушках хорошо смотрится челка-шторка или косая челка.
  • Пряди от подбородка — для обладательниц вьющихся локонов.

Женщинам с тонкими волосами рекомендуется для увеличения объема использовать техники сложного окрашивания — например, мелирование или балаяж.

Лесенка на короткие волосы

Короткие прически нынче в тренде. Попробуйте вариант рваной лесенки, чтобы придать образу дерзости, прическу каре с мокрым эффектом — самый топовый и стильный вариант нынешнего сезона, асимметричные стрижки с челкой.

Стилисты советуют поэкспериментировать с укладкой прически — сейчас в моде пляжные локоны, подкрученные кончики и укладка в технике брашинг.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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