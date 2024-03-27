Знаменитая лесенка: 20 фото, как смотрится стрижка на волосах разной длины

Posted 27 марта, 13:56
Published 27 марта, 13:56
Modified 9 сентября, 20:55
Updated 9 сентября, 20:55
Ниспадающие локоны визуально чуть вытягивают овал лица и смягчают углы. Поэтому стрижка с косой челкой особенно хорошо подходит девушкам с треугольной и круглой формой лица. Она смягчает образ и придает чертам нежности.
Если вы не хотите тратить время на укладку, то выберите стрижку без челки. Она подойдет девушкам с любой густотой волос.
Для молодежного и дерзкого образа выберите вариант рваной лесенки. Он придает задорный и беспечный вид.
Женщинам с вьющимися локонами стоит сделать градуированную стрижку — она не создает лишнего объема, а кроме того, скрывает несовершенство черт.
На длинных волосах стрижка смотрится идеально. Здесь есть масса вариантов, как носить прическу:
Женщинам с тонкими волосами рекомендуется для увеличения объема использовать техники сложного окрашивания — например, мелирование или балаяж.
Короткие прически нынче в тренде. Попробуйте вариант рваной лесенки, чтобы придать образу дерзости, прическу каре с мокрым эффектом — самый топовый и стильный вариант нынешнего сезона, асимметричные стрижки с челкой.
Стилисты советуют поэкспериментировать с укладкой прически — сейчас в моде пляжные локоны, подкрученные кончики и укладка в технике брашинг.
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