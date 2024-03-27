Тени для голубых глаз: какие цвета выигрышно подчеркнут их оттенок

Posted 27 марта, 10:24
Published 27 марта, 10:24
Modified 9 сентября, 20:54
Updated 9 сентября, 20:54
Большинство обладательниц голубых глаз от природы являются натуральными блондинками со светлой кожей. В этом случае девушкам не стоит прибегать к темным тонам в макияже, отмечают визажисты. Глаза выгодно подчеркнут голубовато-серые, розоватые, персиково-оранжевые оттенки. Текстуру теней лучше выбирать полупрозрачную. Допускается наличие шиммера — за счет него достигается эффект сияния глаз.
Яркие брюнетки не ошибутся, если выберут для макияжа более темные пигменты — коричневые, дымчато-серые, сливовые. Также им можно использовать такие контрастные цвета, как синий и изумрудно-зеленый, особенно когда речь идет о макияже для торжественных случаев. Также выразительность взгляда подчеркнет использование подводки и туши — черного или коричневого цвета.
Обладательницы каштановых прядей всегда стремятся подчеркнуть контраст между цветом глаз и волос. Это можно сделать при помощи целой палитры цветов — как теплых, так и холодных. К первым относятся бронзовый, терракотовый, медный, шоколадный. Ко вторым — розовато-лиловый, лавандовый, серый, жемчужный, голубой.
Высшим пилотажем в макияже считается техника смешивания теней, чтобы выгодно оттенить цвет глаз. Ведь известно, что чисто голубые глаза в природе встречаются редко. Чаще они бывают серо-голубыми, имеют зеленоватые вкрапления, синеватую радужку. Все это можно выгодно использовать при миксе оттенков теней, подобрав правильные оттенки. Так, на подвижное веко визажисты советуют наносить базовый цвет, который наиболее выгодно подчеркивает голубизну глаз, у линии роста ресниц можно применить более темный пигмент, а уголки подчеркнуть тенями светлого оттенка с шиммером.
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