Тени для голубых глаз: какие цвета выигрышно подчеркнут их оттенок

Высшим пилотажем в макияже считается техника смешивания теней, чтобы выгодно оттенить цвет глаз. Ведь известно, что чисто голубые глаза в природе встречаются редко. Чаще они бывают серо-голубыми, имеют зеленоватые вкрапления, синеватую радужку. Все это можно выгодно использовать при миксе оттенков теней, подобрав правильные оттенки. Так, на подвижное веко визажисты советуют наносить базовый цвет, который наиболее выгодно подчеркивает голубизну глаз, у линии роста ресниц можно применить более темный пигмент, а уголки подчеркнуть тенями светлого оттенка с шиммером.