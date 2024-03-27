Русый цвет волос снова в тренде! Кому доступно удачное окрашивание в русые оттенки?

Posted 27 марта, 14:33
Published 27 марта, 14:33
Modified 9 сентября, 20:55
Updated 9 сентября, 20:55
Если у вас теплый тон, то лучшие оттенки — золотистый, карамельный, бежевый, медный. В тренде 2024 года светло-русый цвет с нежно-розовым пигментом или с нотками ириса и карамели. Также можно выбрать и темные тона, но с теплыми оттенками: абрикосовыми, коралловыми, цвета осенних листьев.
Если вы хотите поэкспериментировать с яркими прядями, то при окрашивании их лучше убирать назад, а у лица оставлять локоны теплого оттенка.
Обладательницам прохладного тона кожи лучше выбирать окрашивание с платиновым и пепельным акцентом. В тренде темно-русый с нотками «эспрессо». Для креативного окрашивания подойдут оттенки бордового, фиолетового, синего, зеленого.
В этом случае вариантов тонирования множество — вам подойдут как пепельные оттенки, так и тепло-бежевые. В этом сезоне попробуйте золотой и янтарный, темно-русый с «мокко» или с мягко-клубничными прядями.
В моде однотонное окрашивание и сложные техники — омбре, шатуш, скрытое окрашивание. Самые модные оттенки русого:
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