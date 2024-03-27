Русый цвет волос снова в тренде! Кому доступно удачное окрашивание в русые оттенки?

Если у вас теплый тон, то лучшие оттенки — золотистый, карамельный, бежевый, медный. В тренде 2024 года светло-русый цвет с нежно-розовым пигментом или с нотками ириса и карамели. Также можно выбрать и темные тона, но с теплыми оттенками: абрикосовыми, коралловыми, цвета осенних листьев.