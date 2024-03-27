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Posted 27 марта, 14:33

Published 27 марта, 14:33

Modified 9 сентября, 20:55

Updated 9 сентября, 20:55

Русый цвет волос снова в тренде! Кому доступно удачное окрашивание в русые оттенки?

Русый цвет волос снова в тренде! Кому доступно удачное окрашивание в русые оттенки?

27 марта 2024, 14:33
Фото: pinimg.com, makeup.ru
Русый цвет волос снова в тренде! Кому доступно удачное окрашивание в русые оттенки?
В тренде — естественность, поэтому русый цвет популярен как никогда. Как правильно выбрать оттенок и технику окрашивания для своего типа?

Русый цвет для теплого тона кожи

Если у вас теплый тон, то лучшие оттенки — золотистый, карамельный, бежевый, медный. В тренде 2024 года светло-русый цвет с нежно-розовым пигментом или с нотками ириса и карамели. Также можно выбрать и темные тона, но с теплыми оттенками: абрикосовыми, коралловыми, цвета осенних листьев.

Если вы хотите поэкспериментировать с яркими прядями, то при окрашивании их лучше убирать назад, а у лица оставлять локоны теплого оттенка.

Русый цвет для холодного тона кожи

Обладательницам прохладного тона кожи лучше выбирать окрашивание с платиновым и пепельным акцентом. В тренде темно-русый с нотками «эспрессо». Для креативного окрашивания подойдут оттенки бордового, фиолетового, синего, зеленого.

Русый цвет для нейтрального тона кожи

В этом случае вариантов тонирования множество — вам подойдут как пепельные оттенки, так и тепло-бежевые. В этом сезоне попробуйте золотой и янтарный, темно-русый с «мокко» или с мягко-клубничными прядями.

Какое окрашивание в русый выбрать в сезоне-2024

В моде однотонное окрашивание и сложные техники — омбре, шатуш, скрытое окрашивание. Самые модные оттенки русого:

  • Медовый — роскошно смотрится на длинных локонах и на светлокожих девушках со светлыми глазами.
  • Медный — смотрится ярко, но вместе с тем изысканно, подходит для эксцентричного и дерзкого образа. Лучше смотрится на светлоглазых девушках.
  • Пепельный — идеально смотрится на кареглазых девушках с холодным подтипом кожи. Используйте технику балаяж, чтобы добавить прическе выразительности.
  • Светло-русый — напоминает выгоревшие на солнце пряди, молодит лицо, придает выразительности чертам лица.
  • Карамельный — идеальный вариант для средней длины, сглаживает острые черты лица, хорошо сочетается с техниками балаяжа, брондирования, шатуша, мелирования.
#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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