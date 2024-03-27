Почему выпадают волосы и как с этим бороться

Естественный процесс выпадения волос в течение дня считается нормальным и зависит от фазы роста волос и их жизненного цикла. Обычно человек теряет от 50 до 100 волос в день. Этот процесс является частью естественного обновления волосистого покрова. Однако количество выпавших волос может различаться у разных людей в зависимости от таких факторов, как возраст, пол, генетика, образ жизни, состояние здоровья и другие.