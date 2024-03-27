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Posted 27 марта, 10:16

Published 27 марта, 10:16

Modified 9 сентября, 20:53

Updated 9 сентября, 20:53

Кому противопоказаны татуировки — дерматологи предупредили о реальной опасности

27 марта 2024, 10:16
По статистике, не менее трети людей имеют на теле одну татуировку, а пятая часть и вовсе набивает две символики. Мода на тату не угасает, более того, появляются новые тренды и техники. Однако не всем можно делать тату ввиду особенностей организма или хронических заболеваний.

Дерматологи рассказали, кому стоит отказаться от перманентного рисунка.

Аллергики

Очень часто в дерматологические клиники обращаются пациенты, которые сделали татуировку и получили сильнейшую аллергическую реакцию. Дело в том, что многие клиенты тату-салонов даже не знают, какое химическое вещество заносят им под кожу, а ведь оно может спровоцировать аллергию.

Обладатели родинок

Если сделать татуировку вблизи родинки или родимого пятна, то увеличивается риск его перерождения в меланому, предупреждают дерматологи. Также людям с родинками вообще нужно стараться меньше подвергать кожу травмам, даже загорать нужно с осторожностью.

Пациенты, страдающие хроническими кожными заболеваниями

Противопоказаны тату тем, кто страдает экземой, псориазом, всеми разновидностями лишая. У таких клиентов в месте нанесения татуировки проявляются высыпания, сопровождающиеся зудом, шелушением, раздражением, отмечают врачи.

Имеющие склонность к шрамам и келоидным рубцам

Если человек ранее столкнулся с тем, что его кожа тяжело заживает даже после незначительных порезов, то ему тоже не стоит делать тату. Это очень травматичная процедура, после которой могут остаться сильные шрамы и келоидные рубцы.

Кому еще противопоказаны татуировки

Даже если у человека нет особенностей кожи и хронических заболеваний, ему тату может быть противопоказано по другим причинам. К примеру, нельзя делать тату людям с плохой свертываемостью крови. Повреждение машинкой для тату может вызвать серьезное кровотечение.

Также не нужно посещать салоны людям с ослабленным иммунитетом. Нередко в салонах царит антисанитария, а мастера работают с плохо продезинфицированным инструментом. В лучшем случае можно занести грязь на свежую татуировку, в худшем занести в кровь такую инфекцию, как гепатит или ВИЧ. Также тату противопоказано пациентам, страдающим серьезными хроническими заболеваниями — онкологией, диабетом и другими.

#Общество#Здоровье#Противопоказания#Все материалы авторов
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