Как подстричь кончики волос, чтобы прическа всегда выглядела стильно и ухоженно

Для чего нужна филировка? Она сделает стрижку более легкой, воздушной и креативной. С филировкой укладка становится легче в разы. Достаточно просто нанести на пряди немного флюида или мусса, и они легко лягут в нужном направлении. Для того, чтобы отфилировать кончики, нужно приобрести специальные ножницы, которыми пользуются мастера в салоне. Перед процедурой необходимо смочить волосы водой, расчесать их ровно по всей длине и пройтись филировочными ножницами по кончикам. Затем вычесать состриженные пряди.