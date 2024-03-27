Как подстричь кончики волос, чтобы прическа всегда выглядела стильно и ухоженно

Posted 27 марта, 09:34
Published 27 марта, 09:34
Modified 9 сентября, 20:53
Updated 9 сентября, 20:53
В зависимости от прически можно выбрать разные техники стрижки секущихся концов. Это либо филировка — когда вы хотите обновить такие стрижки, как боб, пикси, каскад, либо ровный срез — если вы носите каре или длинные распущенные волосы. После стрижки сеченых кончиков, волосы, как правило, приобретают форму и ухоженный вид.
Для чего нужна филировка? Она сделает стрижку более легкой, воздушной и креативной. С филировкой укладка становится легче в разы. Достаточно просто нанести на пряди немного флюида или мусса, и они легко лягут в нужном направлении. Для того, чтобы отфилировать кончики, нужно приобрести специальные ножницы, которыми пользуются мастера в салоне. Перед процедурой необходимо смочить волосы водой, расчесать их ровно по всей длине и пройтись филировочными ножницами по кончикам. Затем вычесать состриженные пряди.
Сделать четкий ровный срез — задача непростая, даже опытные мастера не всегда могут сделать это идеально. Есть несколько проверенных способов сделать это с минимальной погрешностью. Но самый оптимальный — симметричное подравнивание. Влажные волосы нужно разделить на прямой пробор и подровнять сначала правую половину, потом левую. При этом каждый раз соединяйте кончики волос под подбородком, чтобы проверить длину прядей — с обеих сторон она должна быть одинаковой.
Секущиеся концы выглядят неопрятно, поэтому их нужно подстригать с определенной периодичностью. Чтобы кончики секлись меньше, необходимо перестать злоупотреблять горячей укладкой, питать и увлажнять их по всей длине. Отлично подойдут для этой цели средства с натуральными маслами. Тогда ваши пряди приобретут гладкую текстуру и будут всегда выглядеть здоровыми и блестящими.
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