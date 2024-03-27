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Posted 27 марта, 09:22

Published 27 марта, 09:22

Modified 9 сентября, 20:50

Updated 9 сентября, 20:50

Как подобрать усы по форме лица: 10+ вариантов с фото

Как подобрать усы по форме лица: 10+ вариантов с фото

27 марта 2024, 09:22
Фото: dzen.ru
Как подобрать усы по форме лица: 10+ вариантов с фото
Усы — главное украшение мужчины. А еще они сильно меняют внешность человека — помните, как в фильме «Семнадцать мгновений весны» Штирлиц, отправляясь на тайную встречу с Борманом, наклеил себе усы для маскировки?

Да и во многих других фильмах накладные усы нередко используют люди, которые хотят оставаться неузнанными. О том, как выбрать усы по форме лица, — читайте в статье.

Помимо формы лица, при выборе модели усов следует принимать во внимание также густоту и качество растительности на лице, а также готовность регулярно ухаживать за усами. Итак, какие же бывают типы мужских лиц и какие усы им больше подходят?

Круглое

Круглое лицо усы помогут сделать визуально более вытянутым и худым. Для этой цели лучше всего подойдут пушистые усы со свисающими вниз кончиками.

Подкова

Эти усы получили свое название по форме, напоминающей перевернутую подкову. Они имеют одинаковую ширину по всей длине, и их проще будет сформировать тем, у кого на лице имеется густая растительность.

Бальбо

Это одна из разновидностей итальянских усов, дополненная бородой, при этом усы и борода не соприкасаются между собой. Эта модель усов с бородой удлиняет лицо, делает скулы более мужественными и выразительными.

Квадратное

Мужчинам, имеющим квадратную форму лица, стоит носить усы вместе с небольшой бородкой, чтобы они соединялись в круг — такая растительность придает скулам мужественности и визуально удлиняет лицо.

Пирамидальные

Эти усы отлично подходят представителям сильного пола, обладающим не слишком густым волосяным покровом на лице. Кроме того, такая форма усов считается наиболее естественной.

Венгерские

Венгерские же усы, напротив, подойдут мужчинам с густой растительностью Эта модель похожа на усы «морж», но отличается длиной волос и укладкой — они должны быть расчесаны по обе стороны от середины верхней губы.

Овальное и прямоугольное

Прямоугольному лицу подходят почти все модели усов, которые отлично сочетаются также с щетиной и бородой. А овальное лицо похоже на прямоугольное, и ему, соответственно, подойдут такие же усы.

Морж

Это самые объемные усы в нашем списке. Они представляют собой густую поросль волос по всей ширине рта, закрывающих верхнюю губу и нередко — рот.

Зубная щетка

Многие знают этот тип усов по образу британского и американского актера-комика Чарли Чаплина. В Европе и США такие усы были особенно популярными в конце XVIII — начале XIX вв.

Английские

Эти усы стали модными благодаря британским военным. Такая модель хорошо подойдет мужчинам среднего телосложения и с массивными чертами лица.

Карандаш

Узкие и тонкие усы были особенно популярны в начале и середине XX века у венгерцев, итальянцев, испанцев и французов.

Треугольное и ромбовидное

Как и в предыдущем случае, лица в форме треугольника и ромба похожи, поэтому им подойдут одни и те же модели усов.

Хэндлбар

Эти усы по форме напоминают велосипедный руль с заведенными кверху концами. Это неестественная форма, поэтому для укладки усов часто используют воск.

Гусарские

Гусарские усы, судя по описанию в романе Агаты Кристи, очень любил прославленный сыщик Эркюль Пуаро. Они выглядят красиво и мужественно, а их кончики залихватски закручены вверх.

Шеврон

Этот вид усов носил Иосиф Сталин. Они полностью покрывают часть верхней губы, придавая лицу суровое и мужественное выражение.

Итальянские

Усы такой формы чем-то похожи на модель «карандаш». Они выглядят густыми и аккуратными, повторяют улыбку, но не заходят за уголки губ.

#Красота#Мода#Мужчины#Все материалы авторов#Стиль
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