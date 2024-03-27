Как подобрать усы по форме лица: 10+ вариантов с фото

Posted 27 марта, 09:22
Published 27 марта, 09:22
Modified 9 сентября, 20:50
Updated 9 сентября, 20:50
Да и во многих других фильмах накладные усы нередко используют люди, которые хотят оставаться неузнанными. О том, как выбрать усы по форме лица, — читайте в статье.
Помимо формы лица, при выборе модели усов следует принимать во внимание также густоту и качество растительности на лице, а также готовность регулярно ухаживать за усами. Итак, какие же бывают типы мужских лиц и какие усы им больше подходят?
Круглое лицо усы помогут сделать визуально более вытянутым и худым. Для этой цели лучше всего подойдут пушистые усы со свисающими вниз кончиками.
Эти усы получили свое название по форме, напоминающей перевернутую подкову. Они имеют одинаковую ширину по всей длине, и их проще будет сформировать тем, у кого на лице имеется густая растительность.
Это одна из разновидностей итальянских усов, дополненная бородой, при этом усы и борода не соприкасаются между собой. Эта модель усов с бородой удлиняет лицо, делает скулы более мужественными и выразительными.
Мужчинам, имеющим квадратную форму лица, стоит носить усы вместе с небольшой бородкой, чтобы они соединялись в круг — такая растительность придает скулам мужественности и визуально удлиняет лицо.
Эти усы отлично подходят представителям сильного пола, обладающим не слишком густым волосяным покровом на лице. Кроме того, такая форма усов считается наиболее естественной.
Венгерские же усы, напротив, подойдут мужчинам с густой растительностью Эта модель похожа на усы «морж», но отличается длиной волос и укладкой — они должны быть расчесаны по обе стороны от середины верхней губы.
Прямоугольному лицу подходят почти все модели усов, которые отлично сочетаются также с щетиной и бородой. А овальное лицо похоже на прямоугольное, и ему, соответственно, подойдут такие же усы.
Это самые объемные усы в нашем списке. Они представляют собой густую поросль волос по всей ширине рта, закрывающих верхнюю губу и нередко — рот.
Многие знают этот тип усов по образу британского и американского актера-комика Чарли Чаплина. В Европе и США такие усы были особенно популярными в конце XVIII — начале XIX вв.
Эти усы стали модными благодаря британским военным. Такая модель хорошо подойдет мужчинам среднего телосложения и с массивными чертами лица.
Узкие и тонкие усы были особенно популярны в начале и середине XX века у венгерцев, итальянцев, испанцев и французов.
Как и в предыдущем случае, лица в форме треугольника и ромба похожи, поэтому им подойдут одни и те же модели усов.
Эти усы по форме напоминают велосипедный руль с заведенными кверху концами. Это неестественная форма, поэтому для укладки усов часто используют воск.
Гусарские усы, судя по описанию в романе Агаты Кристи, очень любил прославленный сыщик Эркюль Пуаро. Они выглядят красиво и мужественно, а их кончики залихватски закручены вверх.
Этот вид усов носил Иосиф Сталин. Они полностью покрывают часть верхней губы, придавая лицу суровое и мужественное выражение.
Усы такой формы чем-то похожи на модель «карандаш». Они выглядят густыми и аккуратными, повторяют улыбку, но не заходят за уголки губ.
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