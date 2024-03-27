Как мариновать шашлык. Самый вкусный рецепт от шеф-поваров

Posted 27 марта, 09:25
Published 27 марта, 09:25
Modified 9 сентября, 20:49
Updated 9 сентября, 20:49
Ингредиенты:
Для этого потребуется:
Этот маринад придаст вашему шашлыку изумительный вкус и аромат.
Время маринования шашлыка может варьироваться в зависимости от типа мяса и вашего личного предпочтения. Вот общие рекомендации:
Говядина или баранина: рекомендуется мариновать как минимум 2-4 часа, но лучше всего на ночь или даже 24 часа, чтобы мясо хорошо пропиталось маринадом и стало более нежным.
Свинина: свинину можно мариновать около 2-8 часов, также как и говядину. Минимальное время обычно составляет около 2 часов.
Курица: курицу рекомендуется мариновать не менее 30 минут до 2 часов.
Если у вас есть возможность, лучше всего мариновать мясо на ночь, чтобы оно могло максимально пропитаться вкусом маринада. Важно помнить, что слишком долгое маринование, особенно с кислотными ингредиентами, может сделать мясо мягким до такой степени, что оно начнет разваливаться. Поэтому не перебарщивайте со временем.
В большой миске смешайте оливковое масло, красное вино (если используете), сок лимона, измельченный чеснок, соль, перец, паприку и горчицу. Добавьте нарезанное мясо и кольца лука в миску с маринадом. Перемешайте, чтобы мясо и лук равномерно покрылись маринадом. Покройте миску пленкой для пищи или крышкой и оставьте в холодильнике на несколько часов или лучше на ночь, чтобы мясо пропиталось ароматами маринада. Перед приготовлением шашлыка достаньте миску из холодильника и дайте мясу и луку немного разогреться до комнатной температуры.
Нанизывайте мясо и лук на шампуры или деревянные шпажки. Разогрейте гриль или сковороду на среднем огне. Если используете деревянные шпажки, предварительно замочите их в воде, чтобы они не подгорели. Обжаривайте шашлык на гриле или сковороде, переворачивая время от времени, до готовности. Время готовки зависит от предпочтений по степени прожарки и толщины кусочков мяса, но обычно занимает около 10-15 минут. Подавайте шашлык горячим, посыпанным свежей зеленью. Можно добавить к шашлыку лимонные ломтики для усиления аромата и свежести. Приятного аппетита.
Если у вас нет много времени, вы можете использовать следующий быстрый метод:
Возьмите миску и положите в нее нарезанные на кусочки мясо и лук. Добавьте соль, перец, измельченный чеснок и любые другие специи по вкусу. Полейте мясо оливковым маслом и соком лимона. Перемешайте все ингредиенты так, чтобы они равномерно покрыли мясо. Дайте мясу пропитаться маринадом в течение 30 минут до часа, чтобы оно успело впитать в себя ароматы и вкусы.
Хотя это не так долго, как долгосрочное маринование, но даже короткое время в маринаде поможет придать шашлыку вкус и аромат. После этого просто нанизывайте мясо и лук на шампуры и готовьте шашлык как обычно.
Желательно дать мясу немного постоять в маринаде перед приготовлением, чтобы оно успело немного пропитаться.
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