Как мариновать шашлык. Самый вкусный рецепт от шеф-поваров

Нанизывайте мясо и лук на шампуры или деревянные шпажки. Разогрейте гриль или сковороду на среднем огне. Если используете деревянные шпажки, предварительно замочите их в воде, чтобы они не подгорели. Обжаривайте шашлык на гриле или сковороде, переворачивая время от времени, до готовности. Время готовки зависит от предпочтений по степени прожарки и толщины кусочков мяса, но обычно занимает около 10-15 минут. Подавайте шашлык горячим, посыпанным свежей зеленью. Можно добавить к шашлыку лимонные ломтики для усиления аромата и свежести. Приятного аппетита.