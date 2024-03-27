newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта, 09:25

Published 27 марта, 09:25

Modified 9 сентября, 20:49

Updated 9 сентября, 20:49

Как мариновать шашлык. Самый вкусный рецепт от шеф-поваров

Как мариновать шашлык. Самый вкусный рецепт от шеф-поваров

27 марта 2024, 09:25
Фото: 1MI
Наступает дачный сезон и многие начинают жарить шашлыки. Как правильно мариновать свинину, чтобы было очень вкусно, рассказали шеф-повара.

Как мариновать шашлык

Ингредиенты:

  • ½ чашки оливкового масла (или другого растительного масла)
  • ¼ чашки соевого соуса
  • ¼ чашки лимонного сока (можно заменить яблочным уксусом)
  • 4 зубчика чеснока, измельченные
  • 1 луковица, нарезанная кольцами
  • 1 столовая ложка меда или коричневого сахара
  • Специи по вкусу: соль, черный перец, паприка, кумин, молотый кориандр, сушеный орегано, сушеная зелень (можно использовать свежие травы, например, розмарин, тимьян или петрушку)

Как делать маринад

Для этого потребуется:

  1. В миске смешайте оливковое масло, соевый соус, лимонный сок, измельченный чеснок, луковицу, мед или сахар и специи. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  2. Положите куски мяса (говядины, баранины, свинины, куриной грудки или другого мяса на ваш выбор) в пластиковый пакет или глубокую миску.
  3. Залейте маринадом мясо, обеспечивая равномерное покрытие. Убедитесь, что мясо полностью погружено в маринаде.
  4. Накройте миску пленкой для пищи или крышкой и поместите в холодильник на несколько часов или лучше на ночь. Минимальное время — 2 часа, но чем дольше мясо пропитывается маринадом, тем вкуснее получится шашлык.
  5. Периодически переворачивайте мясо в маринаде, чтобы оно мариновалось равномерно.
  6. После достаньте мясо из холодильника и дайте ему немного разогреться до комнатной температуры перед приготовлением шашлыка.
  7. Приготовьте шашлык на гриле, углях или в духовке до желаемой степени прожарки.
  8. При подаче посыпьте свежими зелеными травами и ломтиками лимона, если желаете.

Этот маринад придаст вашему шашлыку изумительный вкус и аромат.

Сколько нужно мариновать шашлык

Время маринования шашлыка может варьироваться в зависимости от типа мяса и вашего личного предпочтения. Вот общие рекомендации:

  1. Говядина или баранина: рекомендуется мариновать как минимум 2-4 часа, но лучше всего на ночь или даже 24 часа, чтобы мясо хорошо пропиталось маринадом и стало более нежным.

  2. Свинина: свинину можно мариновать около 2-8 часов, также как и говядину. Минимальное время обычно составляет около 2 часов.

  3. Курица: курицу рекомендуется мариновать не менее 30 минут до 2 часов.

Если у вас есть возможность, лучше всего мариновать мясо на ночь, чтобы оно могло максимально пропитаться вкусом маринада. Важно помнить, что слишком долгое маринование, особенно с кислотными ингредиентами, может сделать мясо мягким до такой степени, что оно начнет разваливаться. Поэтому не перебарщивайте со временем.

Рецепт маринада с луком

В большой миске смешайте оливковое масло, красное вино (если используете), сок лимона, измельченный чеснок, соль, перец, паприку и горчицу. Добавьте нарезанное мясо и кольца лука в миску с маринадом. Перемешайте, чтобы мясо и лук равномерно покрылись маринадом. Покройте миску пленкой для пищи или крышкой и оставьте в холодильнике на несколько часов или лучше на ночь, чтобы мясо пропиталось ароматами маринада. Перед приготовлением шашлыка достаньте миску из холодильника и дайте мясу и луку немного разогреться до комнатной температуры.

Фото: 1MI

Нанизывайте мясо и лук на шампуры или деревянные шпажки. Разогрейте гриль или сковороду на среднем огне. Если используете деревянные шпажки, предварительно замочите их в воде, чтобы они не подгорели. Обжаривайте шашлык на гриле или сковороде, переворачивая время от времени, до готовности. Время готовки зависит от предпочтений по степени прожарки и толщины кусочков мяса, но обычно занимает около 10-15 минут. Подавайте шашлык горячим, посыпанным свежей зеленью. Можно добавить к шашлыку лимонные ломтики для усиления аромата и свежести. Приятного аппетита.

Как быстро мариновать шашлык

Если у вас нет много времени, вы можете использовать следующий быстрый метод:

Возьмите миску и положите в нее нарезанные на кусочки мясо и лук. Добавьте соль, перец, измельченный чеснок и любые другие специи по вкусу. Полейте мясо оливковым маслом и соком лимона. Перемешайте все ингредиенты так, чтобы они равномерно покрыли мясо. Дайте мясу пропитаться маринадом в течение 30 минут до часа, чтобы оно успело впитать в себя ароматы и вкусы.

Фото: 1MI

Хотя это не так долго, как долгосрочное маринование, но даже короткое время в маринаде поможет придать шашлыку вкус и аромат. После этого просто нанизывайте мясо и лук на шампуры и готовьте шашлык как обычно.

Желательно дать мясу немного постоять в маринаде перед приготовлением, чтобы оно успело немного пропитаться.

Читайте также:
Как цвет еды влияет на настроение? Собираем свою тарелкуТренд на еду в 2024 году — гречка с морепродуктамиЭкологическое питание — что это и с чем его едят?
#Илья Протвинов#Общество#Мясо#Курица#Говядина#Рецепт#Шашлык#Маринад
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика