newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта, 06:54

Published 27 марта, 06:54

Modified 9 сентября, 20:53

Updated 9 сентября, 20:53

Актер Кологривый недоволен условиями содержания в изоляторе

27 марта 2024, 06:54
Никита Кологривый в видеозаписи высказал недовольство обстановкой в спецприемнике Новосибирска. Ролик был размещен в паблике судов общей юрисдикции региона в соцсети ВК.

Кологривый возмущен жестокостью судебной системы

Артист называет «не очень приятными» условия содержания в СИЗО. Он искренне негодует, заявляя, что назначенное ему взыскание — неделя в изоляторе — это неоправданная жестокость. Знаменитость считает, что не заслуживает такого отношения за тот проступок, который совершил.

Звезду обвинили в нарушении правопорядка

Известно, что Кологривый обвиняется в нарушении общественного порядка.

Как пишет news.rambler.ru, судебные органы рассматривают протест, направленный и. о. прокурора Центрального района в отношении постановления новосибирского Центрального районного суда.

Что натворил знаменитый балагур?

Сообщается, что, пребывая в популярном новосибирском ночном заведении, Кологривый набрасывался на работников. А по свидетельству хостес, артист сначала приставал к ней, а затем укусил за ногу и пытался заломить руки. Свидетельства очевидцев и пострадавшей подтверждаются записями с камер видеонаблюдения.

#Знаменитости#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика