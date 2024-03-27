Актер Кологривый недоволен условиями содержания в изоляторе

Сообщается, что, пребывая в популярном новосибирском ночном заведении, Кологривый набрасывался на работников. А по свидетельству хостес, артист сначала приставал к ней, а затем укусил за ногу и пытался заломить руки. Свидетельства очевидцев и пострадавшей подтверждаются записями с камер видеонаблюдения.