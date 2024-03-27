Актер Кологривый недоволен условиями содержания в изоляторе

Posted 27 марта, 06:54
Published 27 марта, 06:54
Modified 9 сентября, 20:53
Updated 9 сентября, 20:53
Артист называет «не очень приятными» условия содержания в СИЗО. Он искренне негодует, заявляя, что назначенное ему взыскание — неделя в изоляторе — это неоправданная жестокость. Знаменитость считает, что не заслуживает такого отношения за тот проступок, который совершил.
Известно, что Кологривый обвиняется в нарушении общественного порядка.
Как пишет news.rambler.ru, судебные органы рассматривают протест, направленный и. о. прокурора Центрального района в отношении постановления новосибирского Центрального районного суда.
Сообщается, что, пребывая в популярном новосибирском ночном заведении, Кологривый набрасывался на работников. А по свидетельству хостес, артист сначала приставал к ней, а затем укусил за ногу и пытался заломить руки. Свидетельства очевидцев и пострадавшей подтверждаются записями с камер видеонаблюдения.
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