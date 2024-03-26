Стрижка «кошечка» — новейшая прическа для самых дерзких и сексуальных

По сути не существует строгих правил для укладки «кошачьей» стрижки. Ее можно сделать как на вьющихся, так и на прямых волосах. Чтобы создать прическу, которая не требует особого ухода, можно нанести текстурирующий крем на влажные волосы и сжать их пальцами, а затем дать им высохнуть на воздухе, чтобы получить легкие волны.