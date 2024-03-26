Стрижка «кошечка» — новейшая прическа для самых дерзких и сексуальных

Posted 26 марта, 09:57
Published 26 марта, 09:57
Modified 9 сентября, 19:22
Updated 9 сентября, 19:22
Новая тенденция «звериных» стрижек — «кошечка». Как она выглядит и какие моменты стоит заранее обсудить с мастером?
По сути это удлиненный боб до плеч. Это многослойная стрижка, но не такая рваная, как «волчица» из 80-х. Последняя выглядит чересчур бунтарски и вписывается не во все образы, в то время как «кошачья» стрижка смотрится более женственно и мило.
Парикмахер Вэл Кобио из салона в Хьюстоне рассказывает:
«Моя интерпретация этой стрижки представляет собой смесь косой и традиционной многослойной стрижки. Ее можно модифицировать по-разному в зависимости от того, какую длину вы хотите, а также от густоты волос».
Эта стрижка универсальна и подобрать подходящий вариант можно для любого типа шевелюры. Эксперт рассказала, что «кошечку» часто выбирают клиенты с тонкими волосами. Она подойдет и на прямые, и на кудрявые локоны практически любой длины. Визуально изменить форму лица поможет правильная укладка или модная челка-шторка.
Чтобы мастер точно понял, о какой стрижке идет речь, нелишне будет показать ему несколько фото «кошечки» и объяснить, что нужны длинные слои и челка (если это необходимо). Сориентировавшись по фото и учтя ваши пожелания, мастер может приступить к выполнению стрижки или предложить свои варианты. Иногда профессионалы дают весьма дельные советы.
Явное преимущество стрижки «кошечка» — простота и универсальность укладки. Эксперт советует использовать в домашних условиях средство для придания объема корням или мусс, который придает текстуру слоям стрижки. Также для укладки можно использовать фен с щеткой для создания гладкости и блеска или бигуди для добавления упругости локонам.
По сути не существует строгих правил для укладки «кошачьей» стрижки. Ее можно сделать как на вьющихся, так и на прямых волосах. Чтобы создать прическу, которая не требует особого ухода, можно нанести текстурирующий крем на влажные волосы и сжать их пальцами, а затем дать им высохнуть на воздухе, чтобы получить легкие волны.
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