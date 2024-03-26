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Posted 26 марта, 09:57

Published 26 марта, 09:57

Modified 9 сентября, 19:22

Updated 9 сентября, 19:22

Как выглядит стрижка «кошечка» и какие моменты стоит заранее обсудить с мастером?

Стрижка «кошечка» — новейшая прическа для самых дерзких и сексуальных

26 марта 2024, 09:57
Фото: metlica.club
Как выглядит стрижка «кошечка» и какие моменты стоит заранее обсудить с мастером?
Дерзкие стрижки, названия которых отсылают нас к миру животных, сейчас на пике популярности. Чего стоит нашумевшая «волчица», вариации которой могут быть как максимально рваными, так и более нежными.

Новая тенденция «звериных» стрижек — «кошечка». Как она выглядит и какие моменты стоит заранее обсудить с мастером?

Что собой представляет стрижка «кошечка»

По сути это удлиненный боб до плеч. Это многослойная стрижка, но не такая рваная, как «волчица» из 80-х. Последняя выглядит чересчур бунтарски и вписывается не во все образы, в то время как «кошачья» стрижка смотрится более женственно и мило.

Парикмахер Вэл Кобио из салона в Хьюстоне рассказывает:

«Моя интерпретация этой стрижки представляет собой смесь косой и традиционной многослойной стрижки. Ее можно модифицировать по-разному в зависимости от того, какую длину вы хотите, а также от густоты волос».
Стрижка «кошечка» — по сути это удлиненный боб до плечСтрижка «кошечка» — по сути это удлиненный боб до плеч
Стрижка «кошечка» — по сути это удлиненный боб до плеч. Фото: u-ksyushi.ru
Стрижку «кошечка» можно модифицировать по-разному в зависимости от того, какую длину вы хотите, а также от густоты волосСтрижку «кошечка» можно модифицировать по-разному в зависимости от того, какую длину вы хотите, а также от густоты волос
Стрижку «кошечка» можно модифицировать по-разному в зависимости от того, какую длину вы хотите, а также от густоты волос. Фото: u-ksyushi.ru
С помощью стрижки «кошечка» можно визуально изменить форму лицаС помощью стрижки «кошечка» можно визуально изменить форму лица
С помощью стрижки «кошечка» можно визуально изменить форму лица. Фото: u-ksyushi.ru

Какому типу волос подходит «кошечка»

Эта стрижка универсальна и подобрать подходящий вариант можно для любого типа шевелюры. Эксперт рассказала, что «кошечку» часто выбирают клиенты с тонкими волосами. Она подойдет и на прямые, и на кудрявые локоны практически любой длины. Визуально изменить форму лица поможет правильная укладка или модная челка-шторка.

Стрижка «кошечка» подойдет и на прямые, и на кудрявые локоны практически любой длиныСтрижка «кошечка» подойдет и на прямые, и на кудрявые локоны практически любой длины
Стрижка «кошечка» подойдет и на прямые, и на кудрявые локоны практически любой длины. Фото: u-ksyushi.ru
Стрижка «кошечка» — универсальна и подобрать подходящий вариант можно для любого типа волосСтрижка «кошечка» — универсальна и подобрать подходящий вариант можно для любого типа волос
Стрижка «кошечка» — универсальна и подобрать подходящий вариант можно для любого типа волос. Фото: u-ksyushi.ru
Стрижку «кошечка» часто выбирают клиенты с тонкими волосамиСтрижку «кошечка» часто выбирают клиенты с тонкими волосами
Стрижку «кошечка» часто выбирают клиенты с тонкими волосами. Фото: u-ksyushi.ru

Что обсудить с мастером

Чтобы мастер точно понял, о какой стрижке идет речь, нелишне будет показать ему несколько фото «кошечки» и объяснить, что нужны длинные слои и челка (если это необходимо). Сориентировавшись по фото и учтя ваши пожелания, мастер может приступить к выполнению стрижки или предложить свои варианты. Иногда профессионалы дают весьма дельные советы.

Чтобы мастер понял, о какой стрижке речь, следует объяснить, что нужны длинные слои и челкаЧтобы мастер понял, о какой стрижке речь, следует объяснить, что нужны длинные слои и челка
Чтобы мастер понял, о какой стрижке речь, следует объяснить, что нужны длинные слои и челка. Фото: u-ksyushi.ru
Чтобы создать прическу«кошечка» можно нанести текстурирующий крем на влажные волосы и сжать их пальцамиЧтобы создать прическу«кошечка» можно нанести текстурирующий крем на влажные волосы и сжать их пальцами
Чтобы создать прическу«кошечка» можно нанести текстурирующий крем на влажные волосы и сжать их пальцами. Фото: u-ksyushi.ru
Мсс придает текстуру слоям стрижки «кошечка»Мсс придает текстуру слоям стрижки «кошечка»
Мсс придает текстуру слоям стрижки «кошечка». Фото: u-ksyushi.ru

Как укладывать «кошачью» стрижку дома

Явное преимущество стрижки «кошечка» — простота и универсальность укладки. Эксперт советует использовать в домашних условиях средство для придания объема корням или мусс, который придает текстуру слоям стрижки. Также для укладки можно использовать фен с щеткой для создания гладкости и блеска или бигуди для добавления упругости локонам.

По сути не существует строгих правил для укладки «кошачьей» стрижки. Ее можно сделать как на вьющихся, так и на прямых волосах. Чтобы создать прическу, которая не требует особого ухода, можно нанести текстурирующий крем на влажные волосы и сжать их пальцами, а затем дать им высохнуть на воздухе, чтобы получить легкие волны.

Явное преимущество стрижки «кошечка» — простота и универсальность укладкиЯвное преимущество стрижки «кошечка» — простота и универсальность укладки
Явное преимущество стрижки «кошечка» — простота и универсальность укладки. Фото: u-ksyushi.ru
Для укладки стрижки «кошечка» можно использовать фен с щеткой для создания гладкости и блескаДля укладки стрижки «кошечка» можно использовать фен с щеткой для создания гладкости и блеска
Для укладки стрижки «кошечка» можно использовать фен с щеткой для создания гладкости и блеска. Фото: u-ksyushi.ru
Стрижку «кошечка» можно сделать как на вьющихся, так и на прямых волосахСтрижку «кошечка» можно сделать как на вьющихся, так и на прямых волосах
Стрижку «кошечка» можно сделать как на вьющихся, так и на прямых волосах. Фото: u-ksyushi.ru
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