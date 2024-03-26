Российские звезды, чей стиль не кричит о стоимости гардероба

Posted 26 марта, 08:07
Published 26 марта, 08:07
Modified 9 сентября, 20:48
Updated 9 сентября, 20:48
Актриса Равшана Куркова по праву считается одной из самых стильных звезд отечественного кинематографа. Ее выбор — элегантный и утонченный стиль с акцентом на изяществе образа. Звезда предпочитает юбки, платья, костюмы в классическом стиле, а ее любимые гаммы — белый, черный и красный цвета.
Анна Чиповская, известная по своим ролям в популярных сериалах и фильмах, также предпочитает в одежде классический стиль, который она периодически разбавляет актуальными и модными деталями. В ее гардеробе преобладают платья, элегантные брюки, юбки. Российской звезде особенно идет платье-футляр.
Судя по всему, любимые цветовые гаммы Анны Чиповской — спокойные пастельные оттенки. Что касается украшений, то им российская звезда уделяет немало внимания и неизменно удачно вписывает аксессуары в свои образы.
Светлана Бондарчук имеет свой узнаваемый стиль и прекрасно разбирается в моде. Ей одинаково удачно удается выбирать и повседневные, и вечерние образы. В них российская звезда комбинирует черты современности и подчеркнутую элегантность. Светлана Бондарчук предпочитает женственную одежду: блузки, жакеты, юбки и платья, а также аксессуары: в ее образах присутствуют различные головные уборы, сумки, оригинальные украшения.
Звезда российской эстрады в повседневной жизни предпочитает классический стиль, и даже ее сценические образы отличаются особой элегантностью и изысканностью. Валерия выбирает стильные костюмы, брюки, платья и юбки, блузки.
Валерия всегда в курсе самых актуальных трендов, и многие из них она удачно адаптирует под свои образы. В плане цветовых гамм она предпочитает пастельные оттенки, которые, надо заметить, ей идут исключительно.
Певица Кэти Топурия умеет одеваться элегантно и имеет свой узнаваемый стиль. Беспроигрышный вариант в ее случае — комбинация современности и классики. Российская звезда регулярно экспериментирует, выбирая для своих образов новые формы, оттенки, однако ее ансамбли всегда смотрятся изысканно и гармонично.
В образах певицы преобладают женственные платья, которые делают удачный акцент на ее фигуре, юбки-карандаши, узкие брюки.
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