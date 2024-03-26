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Posted 26 марта, 08:07

Published 26 марта, 08:07

Modified 9 сентября, 20:48

Updated 9 сентября, 20:48

Российские звезды, чей стиль не кричит о стоимости гардероба

Российские звезды, чей стиль не кричит о стоимости гардероба

26 марта 2024, 08:07
Фото: kinopoisk.ru, valeriya.ru
Российские звезды, чей стиль не кричит о стоимости гардероба
Российские звезды уделяют внимание своему гардеробу и образам, однако далеко не у всех получается выглядеть подчеркнуто элегантно и при этом сдержанно. Рассказываем, чей стиль можно назвать безупречным и не намекающим на стоимость одежды и аксессуаров.

Равшана Куркова

Актриса Равшана Куркова по праву считается одной из самых стильных звезд отечественного кинематографа. Ее выбор — элегантный и утонченный стиль с акцентом на изяществе образа. Звезда предпочитает юбки, платья, костюмы в классическом стиле, а ее любимые гаммы — белый, черный и красный цвета.

Анна Чиповская

Анна Чиповская, известная по своим ролям в популярных сериалах и фильмах, также предпочитает в одежде классический стиль, который она периодически разбавляет актуальными и модными деталями. В ее гардеробе преобладают платья, элегантные брюки, юбки. Российской звезде особенно идет платье-футляр.

Судя по всему, любимые цветовые гаммы Анны Чиповской — спокойные пастельные оттенки. Что касается украшений, то им российская звезда уделяет немало внимания и неизменно удачно вписывает аксессуары в свои образы.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук имеет свой узнаваемый стиль и прекрасно разбирается в моде. Ей одинаково удачно удается выбирать и повседневные, и вечерние образы. В них российская звезда комбинирует черты современности и подчеркнутую элегантность. Светлана Бондарчук предпочитает женственную одежду: блузки, жакеты, юбки и платья, а также аксессуары: в ее образах присутствуют различные головные уборы, сумки, оригинальные украшения.

Валерия

Звезда российской эстрады в повседневной жизни предпочитает классический стиль, и даже ее сценические образы отличаются особой элегантностью и изысканностью. Валерия выбирает стильные костюмы, брюки, платья и юбки, блузки.

Валерия всегда в курсе самых актуальных трендов, и многие из них она удачно адаптирует под свои образы. В плане цветовых гамм она предпочитает пастельные оттенки, которые, надо заметить, ей идут исключительно.

Кэти Топурия

Певица Кэти Топурия умеет одеваться элегантно и имеет свой узнаваемый стиль. Беспроигрышный вариант в ее случае — комбинация современности и классики. Российская звезда регулярно экспериментирует, выбирая для своих образов новые формы, оттенки, однако ее ансамбли всегда смотрятся изысканно и гармонично.

В образах певицы преобладают женственные платья, которые делают удачный акцент на ее фигуре, юбки-карандаши, узкие брюки.

#Знаменитости#Красота#Мода#Все материалы авторов
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