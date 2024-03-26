Российские звезды, чей стиль не кричит о стоимости гардероба

Равшана Куркова Анна Чиповская Светлана Бондарчук Валерия Кэти Топурия

Российские звезды уделяют внимание своему гардеробу и образам, однако далеко не у всех получается выглядеть подчеркнуто элегантно и при этом сдержанно. Рассказываем, чей стиль можно назвать безупречным и не намекающим на стоимость одежды и аксессуаров.