Откуда берётся негативное мышление и как избавиться от плохих мыслей

Posted 26 марта, 15:15
Published 26 марта, 15:15
Modified 9 сентября, 20:51
Updated 9 сентября, 20:51
Под негативным мышлением понимается целый комплекс проблем. Упрощая, можно сказать, что при наличии такого мышления человек склонен думать преимущественно о плохом, оценивать в негативном ключе свои перспективы, свое настоящее и даже прошлое. На фоне негативного мышления развиваются депрессия и другие расстройства, появляется низкая самооценка, а также тревожность.
Доказано, что склонность к негативному мышлению способствует тому, что человек начинает зацикливаться на своем прошлом, снова и снова возвращаться к его отдельным эпизодам, при этом он концентрируется исключительно на допущенных ошибках. При негативном мышлении становится сложнее работать, решаться на что-то новое, а навык борьбы с трудностями и их преодоления может быть полностью утрачен.
Многие медики причисляют негативное мышление к комплексу расстройств, однако подчеркивают, что бороться с ним можно и самостоятельно. В первую очередь необходимо контролировать себя, свои мысли. Желательно зафиксировать, как часто такие мысли появляются в принципе, а затем постараться сократить их влияние на жизнь.
Как только человек начинает размышлять о той или иной ситуации, ему необходимо обратить внимание на то, в каком ключе он о ней думает. Если это неуверенность в себе, отчаяние, то речь идет о негативном мышлении. Следующий шаг — постараться исследовать и понять, откуда идут эти мысли. Нужно постараться не дать им брать под контроль эмоции. Можно спросить себя: «Насколько эта мысль мне полезна?» или «Поможет ли такой настрой справиться с проблемой?». Если ответы будут отрицательными, следует начать перестраивать модели мышления.
Сначала придется буквально заставлять думать себя о чем-то хорошем. Однако для того, чтобы справиться с негативным мышлением, мысли нужно не заменять, а преобразовывать. Это довольно сложная работа, однако с ней можно справиться. Попробуйте изменить то, как вы реагируете на различные ситуации, взять под контроль то влияние, которое негативные мысли могут оказать на ваше поведение, вашу мотивацию и на вашу жизнь в целом. В комплексе исключительно за счет контроля мыслей можно многого добиться.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14