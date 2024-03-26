Откуда берётся негативное мышление и как избавиться от плохих мыслей

Как только человек начинает размышлять о той или иной ситуации, ему необходимо обратить внимание на то, в каком ключе он о ней думает. Если это неуверенность в себе, отчаяние, то речь идет о негативном мышлении. Следующий шаг — постараться исследовать и понять, откуда идут эти мысли. Нужно постараться не дать им брать под контроль эмоции. Можно спросить себя: «Насколько эта мысль мне полезна?» или «Поможет ли такой настрой справиться с проблемой?». Если ответы будут отрицательными, следует начать перестраивать модели мышления.