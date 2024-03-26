Мыши в доме: народные методы борьбы с опасными грызунами

Если были найдены первые признаки присутствия мышей в доме, с ними нужно сразу начинать бороться. Грызуны очень теплолюбивые и если найдут укромное место, то могут начать размножаться. За один год мышь рожает до 10 раз, при этом каждый раз приносит до 12 мышат. Если упустить время и смириться с новым обитателем, в вашем доме вскоре будет полчище мышей.