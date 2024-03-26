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Posted 26 марта, 11:45

Published 26 марта, 11:45

Modified 9 сентября, 20:47

Updated 9 сентября, 20:47

Как избавиться от мышей домашними и промышленными способами — приманки, клей, народные методы

Мыши в доме: народные методы борьбы с опасными грызунами

26 марта 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney
Как избавиться от мышей домашними и промышленными способами — приманки, клей, народные методы

Владельцам частных домов рассказали, как бороться с мышами

Как избавиться от ненавистных мышей: чем они могут заразить человека и какие есть домашние способы, чтобы отпугнуть грызунов из дома

Мыши в доме

С приходом зимних холодов или началом весны мыши оккупируют дачные и частные дома, чтобы укрыться от непогоды и найти себе пропитание. О наличии мышей в доме можно узнать по характерному мышиному запаху экскрементов, которые они оставляют в месте своего пребывания. Мыши портят продукты и их приходится выкидывать, чтобы не заразиться опасной инфекцией.

Мыши в доме — как избавиться от грызуновМыши в доме — как избавиться от грызунов
Мыши в доме — как избавиться от грызунов. Фото: Изображение Midjourney

Мыши в частном доме

Чаще всего мыши заводятся в деревянных домах, построенных по старым технологиям или из сборно-щитовых материалов. Но и в бетонных домах они также присутствуют, попадая в него через лазейки в крыше или через канализацию. Жители квартир на первых этажах также не редко сталкиваются с присутствием грызунов, поскольку коммуникации соседствуют с подвальным помещением.

Последствия жизни мышей в доме

Если были найдены первые признаки присутствия мышей в доме, с ними нужно сразу начинать бороться. Грызуны очень теплолюбивые и если найдут укромное место, то могут начать размножаться. За один год мышь рожает до 10 раз, при этом каждый раз приносит до 12 мышат. Если упустить время и смириться с новым обитателем, в вашем доме вскоре будет полчище мышей.

Последствия жизни мышей в домеПоследствия жизни мышей в доме
Последствия жизни мышей в доме. Фото: Изображение Midjourney

Вот некоторые из известных болезней, которые переносят мыши:

  • токсоплазмоз,
  • сальмонеллез,
  • лептоспироз,
  • туляремия,
  • бартонеллез,
  • хантавирусная инфекция.
  • разные виды лихорадок.

А еще они являются носителями блох, клещей и различных видов гельминтов. К тому же, у мышей постоянно растут зубы, поэтому они все время что то грызут, чтобы стачивать зубы. Под порчу вещей также могут попасть электрическая проводка, стены, отделочные материалы, полы и прочее.

Как избавиться от мышей в доме: проверенные советы от пользователей интернетаКак избавиться от мышей в доме: проверенные советы от пользователей интернета
Как избавиться от мышей в доме: проверенные советы от пользователей интернета. Фото: Изображение Midjourney

Как избавиться от мышей в доме

Самым надежным отпугивателем мышей является кошка, которая будет охотиться. Однако, в частных домах не всегда можно переловить всех мышей, поскольку многие из них живут на чердаке или в перегородках стен. При этом, завести кошку удается не всем при наличии аллергии на шерсть животных у одного из членов семьи. Поэтому на помощь приходят альтернативные варианты борьбы.

Справиться с нашествием грызунов помогают ультразвуковые отпугиватели, которые по заверению производителей издают неуловимые человеку сигналы и отпугивают мышей от дома.

Еще одним средством являются мышеловки, в которые нужно заправлять кусочки еды, чтобы мышь попалась на приманку.

Борьба с грызунами в домеБорьба с грызунами в доме
Борьба с грызунами в доме. Фото: Изображение Midjourney

Отравленное ядом зерно или другие приманки — часто используемое хозяевами домов средство против мышей. Однако, оно не всегда действует быстро. Необходимо наблюдение, чтобы понимать, какой продукт обладает большей эффективностью.

Клей для мышей является гуманным средством, если не хочется искать погибшую от зерна мышь по всей квартире. Клей обычно имеет очень липкую консистенцию и хорошо работает.

Из домашних средств можно отметить мяту, запах которой так не любят мыши. Эфирным маслом перечной мяты можно обрызгивать места под шкафами кухонь. Также хорошо зарекомендовала себя сода, которую нужно рассыпать в том мечте где часто бегают мыши.

Также мыши боятся чернокорня лекарственного - стебли и листья нужно раскладывать по полам. Мазь Вишневского и березовый деготь, которые намазывают на ватные диски кладут в углы дома.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Дом#Грызуны#Мыши
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