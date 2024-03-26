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Posted 26 марта, 16:00

Published 26 марта, 16:00

Modified 9 сентября, 20:51

Updated 9 сентября, 20:51

Можно ли есть продукты после окончания срока годности, если прошёл всего один или два

Можно ли есть продукты с истекшим сроком годности, если прошёл всего один или два дня

26 марта 2024, 16:00
Фото: 1MI
Можно ли есть продукты после окончания срока годности, если прошёл всего один или два
Стоит ли покупать просроченные продукты и можно ли их есть без вреда для здоровья? Что можно употреблять в пищу после окончания срока годности?

Почему продукты с истекшим сроком годности могут быть опасны

Срок годности — это период, по истечении которого продукт считается непригодным для использования. Его устанавливают сами производители, исходя из принятых стандартов.

Но срок годности всегда пишется с запасом — существует коэффициент резерва, который присваивается продовольствию определенного вида. Например, если на упаковке написано, что кефир годен 30 суток, то коэффициент составляет 1,2. То есть кефир условно годен для употребления на 6 дней дольше, чем указано на упаковке.

По идее, если съесть продукт через 2-3 дня после истечения срока годности, то это безопасно. Но это правило действует при условии правильного хранения. Однако вы не можете точно знать, как хранился тот или иной товар и не были ли нарушены условия его транспортировки. Особенно это касается разных замороженных и скоропортящихся продуктов — молока, рыбы, мяса, колбасы и др.

Эксперты предупреждают, любая «просрочка» может вызвать пищевое отравление, поскольку в ней в любом случае размножаются микроорганизмы. За безопасность «просрочки» производитель ответственности не несет, а значит, покупатель может их употреблять только на свой страх и риск.

Эксперты предупреждают, любая «просрочка» может вызвать пищевое отравление,Эксперты предупреждают, любая «просрочка» может вызвать пищевое отравление,
Эксперты предупреждают, любая «просрочка» может вызвать пищевое отравление,. Фото: 1MI

Что можно есть после окончания срока годности

Мнения экспертов в вопросе, можно ли вообще употреблять просроченные продукты, расходятся. Есть однозначное мнение, что продовольствие длительного хранения вполне пригодно в пищу долгий период времени. Это, например, крупы (если в них не завелись жучки), макаронные изделия, сахар, соль, специи, разрыхлитель, консервы, полуфабрикаты, мука.

Некоторые эксперты считают, что можно употреблять в пищу и скоропортящиеся продукты с истекшим сроком годности, если у них не изменились вкус, текстура или запах. Например, если молоко не приобрело горький или кислый вкус, а у йогурта не появилась плесень.

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