Можно ли есть продукты с истекшим сроком годности, если прошёл всего один или два дня

По идее, если съесть продукт через 2-3 дня после истечения срока годности, то это безопасно. Но это правило действует при условии правильного хранения. Однако вы не можете точно знать, как хранился тот или иной товар и не были ли нарушены условия его транспортировки. Особенно это касается разных замороженных и скоропортящихся продуктов — молока, рыбы, мяса, колбасы и др.