Может ли сердце вообще не болеть, а потом внезапно остановиться

О внезапной остановке сердца говорят, когда человек буквально за час до приступа был совершенно здоров, а теперь, чтобы он не умер, ему срочно требуются реанимационные мероприятия. Часто на вид беспричинная остановка сердца фиксируется у молодых людей в возрасте до 30 лет и даже у подростков, а стимулом может послужить даже незначительная физическая нагрузка.