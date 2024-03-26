Может ли сердце вообще не болеть, а потом внезапно остановиться

Posted 26 марта, 16:30
Published 26 марта, 16:30
Modified 9 сентября, 20:51
Updated 9 сентября, 20:51
У кого чаще фиксируется внезапная остановка сердца, каковы признаки этого состояния и как его предотвратить — читайте в статье.
О внезапной остановке сердца говорят, когда человек буквально за час до приступа был совершенно здоров, а теперь, чтобы он не умер, ему срочно требуются реанимационные мероприятия. Часто на вид беспричинная остановка сердца фиксируется у молодых людей в возрасте до 30 лет и даже у подростков, а стимулом может послужить даже незначительная физическая нагрузка.
Согласно статистике российского Минздрава, каждый год от внезапной остановки сердца погибают порядка 250 тысяч человек. При этом у мужчин это состояние отмечается примерно в десять раз чаще, чем у женщин.
Эксперты отмечают, что к внезапной «беспричинной» остановке сердца могут привести некоторые наследственные заболевания, злоупотребление алкоголем и курением, изменение электролитного состава крови, высокая интенсивность физических нагрузок, ожирение, диабет и др. Кроме того, остановку сердца может спровоцировать сильный удар в грудь — например, футбольным мячом или шайбой.
Ученые выяснили, что совсем уж внезапно сердце в большинстве случаев не останавливается. В частности, в период от часа до трех-четырех недель до приступа у многих умерших от остановки сердца наблюдались боль в груди, одышка и потеря сознания. Эксперты рекомендуют при появлении подобных симптомов немедленно обратиться к врачу.
Существенно снизить риск внезапной остановки сердца можно, если избавиться от вредных привычек, заниматься умеренными физическими нагрузками минимум по полчаса в день, а также регулярно контролировать артериальное давление, сахар и уровень холестерина в крови.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14