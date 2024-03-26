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Posted 26 марта, 16:30

Published 26 марта, 16:30

Modified 9 сентября, 20:51

Updated 9 сентября, 20:51

У кого чаще фиксируется внезапная остановка сердца — читайте в статье.

Может ли сердце вообще не болеть, а потом внезапно остановиться

26 марта 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney
У кого чаще фиксируется внезапная остановка сердца — читайте в статье.
Иногда случается, что человек, который никогда не жаловался на проблемы с сердцем, внезапно умирает от его остановки. Причем нередко сердце останавливается у физически развитых и здоровых молодых людей и даже у подростков.

У кого чаще фиксируется внезапная остановка сердца, каковы признаки этого состояния и как его предотвратить — читайте в статье.

Группа риска

О внезапной остановке сердца говорят, когда человек буквально за час до приступа был совершенно здоров, а теперь, чтобы он не умер, ему срочно требуются реанимационные мероприятия. Часто на вид беспричинная остановка сердца фиксируется у молодых людей в возрасте до 30 лет и даже у подростков, а стимулом может послужить даже незначительная физическая нагрузка.

Согласно статистике российского Минздрава, каждый год от внезапной остановки сердца погибают порядка 250 тысяч человек. При этом у мужчин это состояние отмечается примерно в десять раз чаще, чем у женщин.

Эксперты отмечают, что к внезапной остановке сердца могут привести некоторые наследственные заболеванияЭксперты отмечают, что к внезапной остановке сердца могут привести некоторые наследственные заболевания
Эксперты отмечают, что к внезапной остановке сердца могут привести некоторые наследственные заболевания. Фото: 1MI

Возможные причины внезапной остановки сердца

Эксперты отмечают, что к внезапной «беспричинной» остановке сердца могут привести некоторые наследственные заболевания, злоупотребление алкоголем и курением, изменение электролитного состава крови, высокая интенсивность физических нагрузок, ожирение, диабет и др. Кроме того, остановку сердца может спровоцировать сильный удар в грудь — например, футбольным мячом или шайбой.

Предвестники остановки сердца

Ученые выяснили, что совсем уж внезапно сердце в большинстве случаев не останавливается. В частности, в период от часа до трех-четырех недель до приступа у многих умерших от остановки сердца наблюдались боль в груди, одышка и потеря сознания. Эксперты рекомендуют при появлении подобных симптомов немедленно обратиться к врачу.

Ученые выяснили, что совсем уж внезапно сердце в большинстве случаев не останавливаетсяУченые выяснили, что совсем уж внезапно сердце в большинстве случаев не останавливается
Ученые выяснили, что совсем уж внезапно сердце в большинстве случаев не останавливается. Фото: 1MI

Профилактика

Существенно снизить риск внезапной остановки сердца можно, если избавиться от вредных привычек, заниматься умеренными физическими нагрузками минимум по полчаса в день, а также регулярно контролировать артериальное давление, сахар и уровень холестерина в крови.

#Общество#Здоровье#Все материалы авторов#Инфаркт
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