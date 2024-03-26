«Морщины курильщика»: знаменитости, которые испортили внешность пагубной привычкой

Звезда никогда не скрывала, что она курит и этот процесс приносит ей удовольствие. Актриса бросила курить, когда у нее появились дети. Этот поступок она называет самым большим подвигом в жизни. Появившиеся морщины знаменитость не торопится скрывать — актриса стареет очень красиво, в ее внешности практически незаметны вмешательства пластических хирургов и косметологов.