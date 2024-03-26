«Морщины курильщика»: знаменитости, которые испортили внешность пагубной привычкой

Posted 26 марта, 09:51
Published 26 марта, 09:51
Modified 9 сентября, 20:48
Updated 9 сентября, 20:48
Знаменитость много лет курила сигареты и не собиралась отказываться от вредной привычки. Но в 2001 году она перенесла инсульт, что заставило ее пересмотреть взгляды на жизнь. Актриса навсегда отказалась от сигарет и практически полностью исключила алкоголь. Что касается внешности, то Стоун заявляет:
«После того, что я пережила, разговоры о морщинах кажутся мне смешными».
В молодости знаменитость выкуривала почти пачку сигарет в день. Но в 26 лет решила бросить пагубную привычку, хотя признается, что чувствовала себя при этом отвратительно. Правда, папарацци до сих пор периодически ловят звезду с сигаретой.
Звезда никогда не скрывала, что она курит и этот процесс приносит ей удовольствие. Актриса бросила курить, когда у нее появились дети. Этот поступок она называет самым большим подвигом в жизни. Появившиеся морщины знаменитость не торопится скрывать — актриса стареет очень красиво, в ее внешности практически незаметны вмешательства пластических хирургов и косметологов.
Актриса пристрастилась к сигаретам с 16 лет и в какой-то период выкуривала по 2 — 3 пачки в день. Со временем знаменитость сумела справиться с зависимостью, но пагубная привычка всё же оставила след на ее прекрасном лице.
Бросить курить певице удалось только к пятидесяти годам. Сама знаменитость признается, что это тут же сказалось на внешности — улучшился цвет лица и состояние кожи. Но вот «морщины курильщика» остались.
Заядлая курильщица российской эстрады так и не смогла сказать нет сигаретам. Результаты налицо — тусклый цвет лица и кисетные морщины, хотя, конечно, эти недостатки тщательно скрывает грим.
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