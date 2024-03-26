Как отличить мигрень от головной боли и в чем разница

Мигрень обычно возникает внезапно, без каких-либо причин и в любое время суток. А еще ее могут спровоцировать стресс, прием алкоголя, голод, недосыпание, нахождение в душном помещении и множество других причин. Кроме того, некоторые люди могут за несколько часов или дней до начала приступа испытывать усталость, напряжение в шее и другие предвестники — так называемую «ауру».