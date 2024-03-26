Как отличить мигрень от головной боли и в чем разница

Posted 26 марта, 17:00
Published 26 марта, 17:00
Modified 9 сентября, 20:51
Updated 9 сентября, 20:51
В итоге, пытаясь избавиться от изматывающей боли, они принимают одну таблетку за другой, а нужный результат не достигается. Как распознать мигрень, вы узнаете из этой статьи.
Головная боль бывает разной и в зависимости от причин, ее вызвавших, локализуется в разных частях головы. Она может болеть вся сразу, а также со стороны лба, темени или затылка, но боль не мигренозного характера редко сопровождается тошнотой и не усиливается при физической нагрузке.
При мигрени же обычно болит половина головы — правая или левая. Головная боль может мигрировать из одной половины головы в другую, пульсирует и усиливается при движении. Кроме того, приступы мигрени часто сопровождаются тошнотой и рвотой, реже — чувствительностью к яркому свету и громким звукам. Мигрень может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.
Мигрень обычно возникает внезапно, без каких-либо причин и в любое время суток. А еще ее могут спровоцировать стресс, прием алкоголя, голод, недосыпание, нахождение в душном помещении и множество других причин. Кроме того, некоторые люди могут за несколько часов или дней до начала приступа испытывать усталость, напряжение в шее и другие предвестники — так называемую «ауру».
Как правило, от мигрени не помогают средства, которые люди обычно принимают при головной боли иного происхождения. Существует группа специальных препаратов, которые может назначить только врач, и они отпускаются в аптеке по рецепту. Поэтому при появлении приступов мигрени или головной боли с симптомами, похожими на мигренозные, следует не тянуть с обращением за медицинской помощью.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14