Делает ли отсутствие консервантов продукты лучше и полезнее

Для чего используются консерванты В каких продуктах содержится больше всего консервантов и химии Влияют ли добавки на вкус и питательность продуктов В каких продуктах не бывает консервантов

Наверняка многие задавались вопросом, почему одна колбаса пригодна к употреблению всего лишь в течение двух-трех дней, а другая может лежать в холодильнике неделями, и с ней ничего не случится. То же самое и с другими продуктами.