Делает ли отсутствие консервантов продукты лучше и полезнее

Posted 26 марта, 15:00
Published 26 марта, 15:00
Modified 9 сентября, 20:51
Updated 9 сентября, 20:51
А все дело в наличии консервантов — чем их больше, тем дольше срок хранения. Но правда ли, что продукты без консервантов на самом деле лучше, разбираемся в статье.
Производители кладут в продукты консерванты и другие добавки для того, чтобы продлить срок их годности, предотвратить развитие плесени и бактерий, а также для улучшения вкуса. В частности, консерванты защищают продукты от болезнетворных микроорганизмов, которые вызывают такое смертельно опасное заболевание, как ботулизм.
Больше всего консервантов и прочих добавок содержат сильно обработанные продукты — колбасные изделия и мясные деликатесы, готовые замороженные блюда и полуфабрикаты, консервы, всевозможные соусы, сладкая газировка, еда быстрого приготовления, чипсы и крекеры.
Существуют пищевые добавки, которые специально созданы для изменения органолептических свойств еды, — это усилители вкуса и запаха, подсластители, сахарозаменители, регуляторы кислотности и вещества, придающие продуктам более насыщенный соленый вкус.
Принято считать, что консервантов и прочей химии не содержат фермерские продукты — молоко, мясо, яйца и др., а также изделия из них. Но полностью гарантировать чистоту продуктов от добавок можно только в том случае, если вы лично вырастили у себя на даче овощи, которые затем попали на ваш стол.
Тем не менее, если вы хотите употреблять пищу без консервантов, стоит приобретать продукты в специализированных фермерских магазинах или на рынках — в этом случае у вас больше шансов купить полностью натуральные или минимально «улучшенные» ингредиенты для приготовления блюд.
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