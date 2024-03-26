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Posted 26 марта, 15:00

Published 26 марта, 15:00

Modified 9 сентября, 20:51

Updated 9 сентября, 20:51

Правда ли, что продукты без консервантов на самом деле лучше, разбираемся в статье.

Делает ли отсутствие консервантов продукты лучше и полезнее

26 марта 2024, 15:00
Фото: Изображение Midjourney
Правда ли, что продукты без консервантов на самом деле лучше, разбираемся в статье.
Наверняка многие задавались вопросом, почему одна колбаса пригодна к употреблению всего лишь в течение двух-трех дней, а другая может лежать в холодильнике неделями, и с ней ничего не случится. То же самое и с другими продуктами.

А все дело в наличии консервантов — чем их больше, тем дольше срок хранения. Но правда ли, что продукты без консервантов на самом деле лучше, разбираемся в статье.

Для чего используются консерванты

Производители кладут в продукты консерванты и другие добавки для того, чтобы продлить срок их годности, предотвратить развитие плесени и бактерий, а также для улучшения вкуса. В частности, консерванты защищают продукты от болезнетворных микроорганизмов, которые вызывают такое смертельно опасное заболевание, как ботулизм.

В каких продуктах содержится больше всего консервантов и химии

Больше всего консервантов и прочих добавок содержат сильно обработанные продукты — колбасные изделия и мясные деликатесы, готовые замороженные блюда и полуфабрикаты, консервы, всевозможные соусы, сладкая газировка, еда быстрого приготовления, чипсы и крекеры.

Больше всего консервантов и прочих добавок содержат сильно обработанные продуктыБольше всего консервантов и прочих добавок содержат сильно обработанные продукты
Больше всего консервантов и прочих добавок содержат сильно обработанные продукты. Фото: Изображение Midjourney

Влияют ли добавки на вкус и питательность продуктов

Существуют пищевые добавки, которые специально созданы для изменения органолептических свойств еды, — это усилители вкуса и запаха, подсластители, сахарозаменители, регуляторы кислотности и вещества, придающие продуктам более насыщенный соленый вкус.

В каких продуктах не бывает консервантов

Принято считать, что консервантов и прочей химии не содержат фермерские продукты — молоко, мясо, яйца и др., а также изделия из них. Но полностью гарантировать чистоту продуктов от добавок можно только в том случае, если вы лично вырастили у себя на даче овощи, которые затем попали на ваш стол.

Стоит приобретать продукты в специализированных фермерских магазинах или на рынкахСтоит приобретать продукты в специализированных фермерских магазинах или на рынках
Стоит приобретать продукты в специализированных фермерских магазинах или на рынках. Фото: Изображение Midjourney

Тем не менее, если вы хотите употреблять пищу без консервантов, стоит приобретать продукты в специализированных фермерских магазинах или на рынках — в этом случае у вас больше шансов купить полностью натуральные или минимально «улучшенные» ингредиенты для приготовления блюд.

#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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