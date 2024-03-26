Что делать, если вы опоздали на самолёт

Posted 26 марта, 05:00
Published 26 марта, 05:00
Modified 9 сентября, 20:46
Updated 9 сентября, 20:46
Каждый путешественник должен знать, что прибыть в аэропорт ему следует за два или три часа до отправления рейса — именно в это время начинается регистрация. Завершается она, как правило, за час до вылета. Если регистрация происходит онлайн, необходимо успеть приехать в аэропорт за 45 минут до вылета самолета.
Если вы опаздываете на регистрацию, необходимо сразу по прибытии в аэропорт подойти к специальной стойке для опаздывающих — возможно, вам разрешат пройти экспресс-регистрацию, однако стоит приготовиться к тому, что процедура будет платной.
В случае если в аэропорту такой стойки не оказалось, необходимо найти любого представителя авиакомпании и рассказать ему об обстоятельствах. Возможно, сотрудник предложит решение и вы сможете сесть в свой самолет либо поменять купленный билет.
Распространенная ситуация — опоздание на посадку в самолет. Стоит учитывать, что на борт пассажира не пустят, даже если самолет пока еще не вылетел. В этой ситуации стоит постараться поменять билет на другой — к примеру, пассажиру могут предложить вылететь ближайшим рейсом. В рамках обмена нужно будет заплатить штраф. В случае с билетом на самолет по невозвратному тарифу без покупки нового билета обойтись не получится.
Чем именно грозит опоздание на стыковочный рейс, зависит от того, что стало его причиной. Предположим, стыковка по времени была слишком короткой и пассажир просто на нее не успел. В этом случае вина перекладывается на плечи пассажира, и авиакомпания ничего не обязана ему компенсировать.
Если же самолет был задержан по причине перевозчика и это стало причиной опоздания на стыковку, билет пассажиру, скорее всего, поменяют, особенно если оба рейса оформлены одним проездным документом. Платить за это дополнительно не потребуется. Если же второй рейс запланировали на более поздний период, обязанность перевозчика — разместить пассажира в гостинице, предоставить ему питание. Багаж к другому самолету доставляется бесплатно.
Билет не поменяют, если пассажир купил для пересадки другой билет и на рейс опоздал. Можно рассчитывать на компенсацию от перевозчика или на льготные условия, однако это остается исключительно на усмотрение авиакомпании.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14