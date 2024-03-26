Что делать, если вы опоздали на самолёт

Распространенная ситуация — опоздание на посадку в самолет. Стоит учитывать, что на борт пассажира не пустят, даже если самолет пока еще не вылетел. В этой ситуации стоит постараться поменять билет на другой — к примеру, пассажиру могут предложить вылететь ближайшим рейсом. В рамках обмена нужно будет заплатить штраф. В случае с билетом на самолет по невозвратному тарифу без покупки нового билета обойтись не получится.